В посольстве рассказали о задержанном в Тунисе судне

В посольстве рассказали, кому принадлежит задержанное в Тунисе судно

"Данное судно принадлежит турецкой компании "Акдениз Роро". Пятнадцатого февраля этого года попало в шторм и запросило заход в тунисский порт города Сфакс для осуществления дополнительных ремонтных работ. Судно следовало из города Новороссийск в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центрально-африканской республики", — сказал собеседник агентства. Задержанное в Тунисе судно, следовавшее из Новороссийска , принадлежит турецкой компании, в настоящий момент представитель компании находится в Тунисе для прояснения ситуации с кораблем, при этом российских граждан среди членов его экипажа нет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Тунисе.

По его словам, после того, как судно прибыло 15 февраля в порт Сфакса, был начат таможенный осмотр корабля, который продолжается до настоящего момента.

"Представитель компании-владельца груза находится на данный момент в Тунисе для прояснения ситуации с судном. Среди членов экипажа задержанного судна российских граждан нет", — уточнил собеседник агентства.