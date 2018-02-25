Госдеп потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии

"Соединенные Штаты хотят немедленного выполнения резолюции о прекращении огня. Режим Асада и поддерживающие его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, а также позволить осуществлять доставку продовольствия и медикаментов нуждающимся невинным мирным жителям", — написала Науэрт в микроблоге в Twitter.

Совбез ООН накануне единогласно принял резолюцию об установлении на всей сирийской территории 30-дневного перемирия и дальнейшем проведении гуманитарной операции в стране.