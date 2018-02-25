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Госдеп потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии
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В Госдепе потребовали немедленного прекращения огня в Сирии 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
США требуют немедленного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Совбез ООН накануне единогласно принял резолюцию об установлении на всей сирийской территории 30-дневного перемирия и дальнейшем проведении гуманитарной операции в стране.
"Соединенные Штаты хотят немедленного выполнения резолюции о прекращении огня. Режим Асада и поддерживающие его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, а также позволить осуществлять доставку продовольствия и медикаментов нуждающимся невинным мирным жителям", — написала Науэрт в микроблоге в Twitter.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выполнение принятой Совбезом ООН резолюции по перемирию в Сирии требует договоренности между враждующими сторонами.
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