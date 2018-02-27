В Китае призвали обнести Пекин железной стеной к сессии ВСНП

Министр общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи призвал обнести китайскую столицу железной стеной для обеспечения стабильности и безопасности в Пекине на время проведения Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сессия которого откроется 5 марта, пишет издание Global Times.

Министр также распорядился, чтобы сотрудники полиции находились в режиме реальной боевой готовности на период подготовки и проведения ВСНП, а также третьего пленума ЦК КПК 19-го созыва и других политических мероприятий.

Чжао Кэчжи подчеркнул, что сотрудники органов безопасности должны предпринять все необходимые действия, чтобы любые источники возможной угрозы безопасности оставались вне пределов столицы, при это полиция не должна ни коим образом нарушить привычные условия и порядок для жителей города. Министр призвал полицию использовать новейшие технологии для обнаружения потенциальных угроз и проверки каждого подозрительного человека, предмета и автомобиля.

Государственное почтовое управление КНР также усилило меры безопасности в преддверии важных политических мероприятий. Отделения почты по всей стране получили распоряжение тщательно проверять посылки, в частности, письма и посылки, адресованные различным госорганам, должны быть проверены дважды.

Сессия Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, начнет свою работу 5 марта. ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили в последние четыре года. В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер-министр Госсовета Китая , будет сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции страны. На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.

В преддверии ВСНП с 26 по 28 февраля в Пекине проходит третий пленум ЦК КПК, местные СМИ отмечают необычность этого явления, так как с 1984 года третий пленум как правило проходил только осенью, почти через год после очередного съезда КПК, который проводится раз в пять лет. Первый пленум прошел сразу после 19-го съезда КПК в октябре прошлого года, второй — в январе текущего. Обычно третий пленум продолжается от одного до четырех дней, на нем обсуждаются важные предложения по экономическому развитию и политическим реформам. Отмечается, что необходимость столь скорого проведение третьего пленума возникла по причине грядущих важных изменений и перестановок в правительстве, к которым ЦК КПК должен провести соответствующую подготовку.