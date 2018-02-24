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«Взрывчатка дороже»: офицер высмеял идею взорвать «Украину»
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«Взрывчатка дороже стоит»: российский офицер высмеял идею взорвать крейсер «Украина» 

ФБА «Экономика сегодня» 2 часа назад
Фото: facebook
Заявление замглавы СБУ Кононенко о попытке спецслужб России взорвать крейсер "Украина" — полная чушь, ‍такая акция не имеет смысла. Так заявление украинских спецслужб ФБА "Экономика сегодня" прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин.
СБУ обвинила РФ в попытке подрыва "Украины"
"Заявление руководства СБУ о попытках российских спецслужб подорвать крейсер "Украина", как и многие ему подобные, традиционно ни на чем не основываются. Они делаются из соображений эскалации напряженности — Киев сейчас рассматривает варианты нанесения удара по Донбассу. Чтобы хоть как-то этот шаг обосновать, приходится придумывать подобные глупости и сказки.
Во-первых, если бы российские спецслужбы решили что-то взорвать на Украине в 2015 году, этого объекта уже не существовало бы — это однозначно. При этом не ясно, как на уровне общественной безопасности мог сказаться подрыв законсервированного и брошенного недостроенного корабля. Как такая акция могла кого-то "запугать"? Взорвать этот металлолом больших трудов не составит — другой вопрос, что стоимость взрывчатки бы превысила цену подрываемого хлама. Но смысла в такой акции просто нет, потому в голову она могла прийти наобум и только человеку, ничего не смыслящему в тактике и стратегии", — отмечает специалист.
Замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил на сайте спецслужбы о попытке спецслужб России взорвать ракетный крейсер "Украина" в 2015 году. В такой диверсии ведомство подозревает некоего россиянина Давида Пономарева и "его сообщников", якобы связанных со спецслужбами. Подрыв, по словам Кононенко, должен был состояться в День конституции Украины, цель — "запугивание местного населения". Кроме того, Кононенко объявил: СБУ удалось сорвать не только эту акцию, но и операцию российских спецслужб по поджогу здания "Общества венгерской культуры" в Ужгороде.
"Если бы сотрудникам СБУ удалось что-то подобное в 2015 году, они тут же раструбили о таких фактах, не забыв их раздуть и приукрасить в русофобском ключе. Украинские "чекисты" же молчали больше двух лет, хотя возможность подбросить "дров" в топку антироссийских настроений на Украине была прекрасная. Это свидетельствует о том, что "диверсии" были придуманы только что и под сегодняшние задачи.
Сегодня все хорошо видят состояние военно-промышленного комплекса Украины, которого почти не осталось, а также упадок экономики страны в целом. Нынешние чиновники в Киеве просто разворовывают страну и армию. А чтобы списать свои поступки, привлекают внимание населения к "российской агрессии" и разжиганию гражданской войны. Подобные антироссийские провокации мы слышали неоднократно и, уверен, услышим еще не раз от сегодняшней украинской власти", — подчеркивает военный эксперт.

Крейсер "Украина" и абсурд от Киева

Строительство ракетного крейсера "Украина" закладывали еще в 1984 году, после распада СССР недостроенный корабль был выведен из состава ВМФ России и передан украинским ВМС в 1993 году. Киев в 1996-м проект заморозил из-за нехватки финансирования. В 2017 году президент Пётр Порошенко указом демилитаризовал судно. Оно по сей день стоит в городе Николаев — с крейсера планируют снять вооружение и продать оставшиеся части корабля на лом.
Служба безопасности Украины регулярно заявляет о якобы "задержаниях сотрудников российских спецслужб", которым предписывает необоснованные обвинения в подготовках диверсий на украинской территории. Летом 2017-го глава СБУ Василий Грицак заявил, что Москва планировала ряд политических акций на Украине для смены действующей власти — некие молодые люди должны были приковать себя наручниками в госучреждениях, облить себя красной краской и скандировать "порочащие украинскую власть" лозунги.
"Все подобные обвинения от высшего руководства украинских спецслужб показывают совершенную ничтожность этой околоукраинской власти. И подобные глупости с обвинениями РФ во всех смертных грехах мы услышим еще не раз. Но нужно при этом помнить: никто из руководства Украины и США до сих пор не опроверг обвинения, что на полигоне "Яворов" американцы готовят диверсионно-террористические группы против России и Европы. Чтобы проводить акции не только в Крыму и приграничье РФ, но и в европейских странах для создания хаоса в интересах Штатов.
Украина становится территорией, откуда будет расползаться террор. Штатам нужно окончательно подчинить Европу, и в методах они, как обычно, стесняться не станут. При этом ЕС еще американцам за такую политику и заплатит повышенными взносами в НАТО. Украина же в данном случае выступает как разменная монета — приказы Киеву приходят извне, он лишь безвольный исполнитель. И даже провокации, вроде обвинений в подрыве недостроенного крейсера, одобряются не в Киеве, а в метрополии — США.
Машина пропаганды на Украине работает по американскому сценарию и на американские деньги. Потому нелепые обвинения и глупые выпады в сторону РФ мы услышим еще не раз. Только воспринимать их нужно спокойно и с изрядной долей скепсиса — понимая, откуда на самом деле эта абсурдная политика исходит", — заключает Александр Жилин.
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