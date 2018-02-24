Блогер о драке на НТВ: меня била «безумная ведьма»

По его словам, на него набросились толпой, но проигравшим он себя не чувствует.

«Читаю множество комментариев о том, что меня якобы избили. Врать не стану — когда на меня навалилась охрана и "группа поддержки", меня прижали к полу, и безумная ведьма Елена Бойко била меня ногами по лицу», — отметил он.

Ранее Суворов написал на своей странице в Facebook, что не особо пострадал в ходе инцидента. «Очки целые (это главное). Кроме легкой царапины на руке, других повреждений нет», — написал он.

Инцидент случился во время дискуссии о ситуации в Донбассе.