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Блогер о драке на НТВ: меня била «безумная ведьма»
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Блогер о драке на НТВ: меня била «безумная ведьма» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Facebook
Украинский политолог и блогер Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим НТВ Андреем Норкиным в эфире программы «Место встречи» 22 февраля, написал в Facebook, как все происходило, назвав «безумной ведьмой» журналистку Елену Бойко.
По его словам, на него набросились толпой, но проигравшим он себя не чувствует.
«Читаю множество комментариев о том, что меня якобы избили. Врать не стану — когда на меня навалилась охрана и "группа поддержки", меня прижали к полу, и безумная ведьма Елена Бойко била меня ногами по лицу», — отметил он.
Ранее Суворов написал на своей странице в Facebook, что не особо пострадал в ходе инцидента. «Очки целые (это главное). Кроме легкой царапины на руке, других повреждений нет», — написал он.
>> Ведущий НТВ избил украинского эксперта в прямом эфире
Инцидент случился во время дискуссии о ситуации в Донбассе.
Немецкий депутат Андреас Маурер, который побывал на востоке Украины, рассказал о том, как из-за действий украинских военных там гибнут дети. Суворов в ответ на это стал выкрикивать оскорбления и требовать показать фотографии погибших. В итоге начался конфликт.
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