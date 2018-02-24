США запутались в оправданиях своего присутствия в Сирии

«Мы там находимся по одной причине — чтобы избавиться от ИГ и вернуться домой. Мы не находимся там по какой-либо другой причине. Мы в целом достигли своей цели», — приводит его слова ТАСС. Президент США Дональд Трамп утверждает, что единственная цель американского присутствия в Сирии — разгром террористической организации «Исламское государство» , что противоречит прежним заявлениям Вашингтона.

Кроме того, Трамп выступил с нападками на Москву, Тегеран и Дамаск за ситуацию в Восточной Гуте. Трамп заявил, что «содеянное» Россией, Ираном и Сирией — это «в гуманитарном плане позор».