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США запутались в оправданиях своего присутствия в Сирии
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США запутались в оправданиях своего присутствия в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп утверждает, что единственная цель американского присутствия в Сирии — разгром террористической организации «Исламское государство», что противоречит прежним заявлениям Вашингтона.
«Мы там находимся по одной причине — чтобы избавиться от ИГ и вернуться домой. Мы не находимся там по какой-либо другой причине. Мы в целом достигли своей цели», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Трамп выступил с нападками на Москву, Тегеран и Дамаск за ситуацию в Восточной Гуте. Трамп заявил, что «содеянное» Россией, Ираном и Сирией — это «в гуманитарном плане позор».
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