В России ответили главе МИД Британии Джонсону на обвинения в захвате Крыма

В Великобритании вышла колонка министра иностранных дел Бориса Джонсона , посвящённая событиям 2014 года на Украине. Особое внимание в ней уделено присоединению Крыма к России, которое Джонсон называет незаконным. По его мнению, в результате «захвата» полуострова были нарушены многие международные соглашения. При этом разобраться в ситуации главе британской дипломатии, согласно его собственным словам, помог фильм 2015 года «Крым. Путь на Родину». О том, какие выводы сделали в Лондоне, посмотрев российскую документальную ленту, и как в Москве ответили на рассуждения высокопоставленного политика, — в материале RT.

Глава британского МИД Борис Джонсон выпустил колонку с рассуждениями о том, как и на каких основаниях Крым стал частью России. При этом, по собственным словам министра, разобраться в ситуации ему помог российский фильм 2015 года «Крым. Путь на Родину».

«В ночь на 22 февраля 2014 года самые могущественные люди России собрались в Кремле и решили отнять Крым у Украины. В дальнейшем они приложат тщательные усилия для того, чтобы придать их решению легитимность — включая проведение фиктивного референдума», — отметил Джонсон. Правовые познания Так, Джонсон написал, что решение о возвращении полуострова в Кремле было принято ещё 21 февраля. А референдум позже якобы придумали — для того, чтобы легитимизировать свои действия.

Заявления же Владимира Путина о стремлении защитить русского население полуострова после смены власти в Киеве министр назвал «лживыми». При этом он не упомянул об угрозах украинских националистов «навести порядок» в республике через силу.

Вместо этого глава британского МИД обвинил Россию в нарушении международных соглашений. Среди них, по утверждению Джонсона, вторая статья Устава ООН , Хельсинкские соглашения и Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной. Помимо этого, министр припомнил и Будапештский меморандум, забыв при этом, что его юридическая состоятельность повергается экспертами сомнению, так как формально документ не прошёл ратификацию ни в одном из парламентов подписавшихся стран.

Вместе с тем Борис Джонсон почему-то проигнорировал право крымчан на самоопределение, которое закреплено в том же Уставе ООН. Примечательно, что тот же принцип оговорен и в Хельсинкских соглашениях.

Напомним, что на референдуме в 2014 году более 95% жителей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Действия по разжиганию

«После аннексии Крыма господин Путин пошёл дальше, разжигая и рьяно раздувая огонь конфликта на востоке Украины. На сегодня Россия продолжает применять войска и танки в этом пожарище, который унёс жизни 10 тыс. человек и превратил в беженцев 2,3 млн человек», — написал Джонсон. Помимо этого глава британского МИД заявил, что российские власти теперь якобы притесняют крымских татар, также едва ли не пытаются завоевать ещё один кусок Украины — Донбасс.

«Откровенно говоря, всегда было сомнение в его компетентности. Особенно в том, что касается России. То, о чём Джонсон говорит в своей статье, не соответствует действительности… Решение крымчанами принималось прежде всего с учётом той ситуации, которая складывалась на Украине. В Крыму возникла угроза войны, после того как Янукович был незаконно отстранён от власти, а участники переворота захотели «навести порядок» по всей стране», — сказал он. Несостоятельность заявлений министра отметили в Совета Федерации России . Так, сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что компетентность высокопоставленного британца вызывает вопросы.

«Сегодня в мире существует напряжённость. И она связана в первую очередь с действиями НАТО, американцев и в том числе англичан. Поэтому они должны адресовать себе различные пожелания по поводу того, что надо соблюдать международное право, стандарты. Это они их не соблюдают», — подчеркнул сенатор. Верноподданный США Цеков также добавил, что слова Джонсона о нарушении Россией множества международных соглашений можно перенаправить к самим европейцам.

«Соединённые Штаты назначили Великобританию сатрапом в Европе. Именно поэтому экс-мэр Лондона делает всё, чтобы продемонстрировать свою верность Вашингтону, а заодно и попытаться подвигнуть Европу на военные подвиги… Слова главы МИД Великобритании — лишь исполнение американских военных песен для не желающих втягиваться в конфликт с Россией европейцев», — заявил RT депутат от Республики Крым Руслан Бальбек. Госдуме же считают, что Борис Джонсон таким образом отрабатывает политическую линию Соединённых Штатов, чтобы продемонстрировать свою верность.

«Придерживаясь наших принципов, мы должны твёрдо и целенаправленно сотрудничать с Россией. Нам необходимо общаться и доводить нашу обеспокоенность действиями Кремля. Нет противоречий между диалогом и сдерживанием, напротив, одно может усиливать второе. Наш девиз в отношениях с Россией должен быть: «сотрудничай, но сохраняй бдительность», — подытожил министр. При этом стоит отметить, что Борис Джонсон в своей колонке не сжигает до конца мосты в отношениях с Россией. Более того, он говорит о необходимости сотрудничества.