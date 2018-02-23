Постпред Сирии пригрозил оппонентам в СБ ООН адом

Председательствующий в Совбезе ООН в феврале кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби хотел ограничить выступление сирийского постпреда Башара Джаафари пятью минутами, но Москва и Дамаск не позволили это сделать.

Свое предложение кувейтский дипломат озвучил перед тем, как передать слово Джаафари, но тот не согласился с таким предложением, как и постпред России Василий Небензя . Российский дипломат подчеркнул, что «никаких ограничений» выступления Джаафари «быть не должно», передает ТАСС

Джаафари раскритиковал государства, которые поддерживают сирийских боевиков. Он отверг обвинения в адрес властей Сирии в нарушении международного гуманитарного права.