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Постпред Сирии пригрозил оппонентам в СБ ООН адом
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Постпред Сирии пригрозил оппонентам в СБ ООН адом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Председательствующий в Совбезе ООН в феврале кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби хотел ограничить выступление сирийского постпреда Башара Джаафари пятью минутами, но Москва и Дамаск не позволили это сделать.
Свое предложение кувейтский дипломат озвучил перед тем, как передать слово Джаафари, но тот не согласился с таким предложением, как и постпред России Василий Небензя. Российский дипломат подчеркнул, что «никаких ограничений» выступления Джаафари «быть не должно», передает ТАСС.
Джаафари раскритиковал государства, которые поддерживают сирийских боевиков. Он отверг обвинения в адрес властей Сирии в нарушении международного гуманитарного права.
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