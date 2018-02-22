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Миссия Су-57 в Сирии, драка на НТВ и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон помог Москве вернуть миллиарды долларов
Капиталы едут на родину. Банки с начала года сообщают о крупном притоке средств из-за рубежа из-за опасения санкций. Насколько устойчив этот тренд и на что пойдут деньги?
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Морпехов в Донбассе избили и отравили перед расстрелом
AFP
Подруга убитого в Донбассе военнослужащего Валерия Литвиненко заявила украинскому изданию «Вести», что перед расстрелом морпехи были отравлены и избиты.
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Памятная доска Немцову будет установлена в Москве
Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»
В Москве установят памятную доску политику Борису Немцову. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter в четверг, 22 февраля.
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Россия запретила белорусское молоко
Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты, сообщается на сайте ведомства. Ограничения вступают в силу с 26 февраля.
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"Готовились умереть". Паника на рейсе Владивосток — Сеул
pixabay.com
Самолет Airbus 319, летевший из Владивостока в Сеул, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Авиалайнер развернулся после 40 минут полета из-за поломки датчика масла.
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Ведущий избил украинского эксперта в прямом эфире
кадр из видео
Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в прямом эфире программы «Место встречи» избил украинского эксперта Дмитрия Суворова.
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Загитовой и Медведевой дали странные прозвища в Корее
Американское издание Vox сравнило российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву.
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"Выдали доярке костюмчик": Савченко высмеяли в Сети
Депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети из-за ее последнего выступления на телеканале NewsOne.
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Появились данные о переброске Су-57 в Сирию
Прибытие российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию инициировано главкомом ВКС Сергеем Суровикиным, вероятно, для того, чтобы ускорить запуск этих машин в серийное производство, сообщили источники.
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Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова
82-летний артист не сможет вернуться на сцену. Его организм серьезно истощен болезнью.
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