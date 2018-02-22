Миссия Су-57 в Сирии, драка на НТВ и другие события дня

Главные события четверга

Вашингтон помог Москве вернуть миллиарды долларов

Капиталы едут на родину. Банки с начала года сообщают о крупном притоке средств из-за рубежа из-за опасения санкций. Насколько устойчив этот тренд и на что пойдут деньги?

Морпехов в Донбассе избили и отравили перед расстрелом

AFP

Подруга убитого в Донбассе военнослужащего Валерия Литвиненко заявила украинскому изданию «Вести», что перед расстрелом морпехи были отравлены и избиты.

Памятная доска Немцову будет установлена в Москве

Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

В Москве установят памятную доску политику Борису Немцову. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter в четверг, 22 февраля.

Россия запретила белорусское молоко

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты, сообщается на сайте ведомства. Ограничения вступают в силу с 26 февраля.

"Готовились умереть". Паника на рейсе Владивосток — Сеул

pixabay.com

Самолет Airbus 319, летевший из Владивостока в Сеул, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Авиалайнер развернулся после 40 минут полета из-за поломки датчика масла.

Ведущий избил украинского эксперта в прямом эфире

кадр из видео

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в прямом эфире программы «Место встречи» избил украинского эксперта Дмитрия Суворова.

Загитовой и Медведевой дали странные прозвища в Корее

Американское издание Vox сравнило российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву.

"Выдали доярке костюмчик": Савченко высмеяли в Сети

Депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети из-за ее последнего выступления на телеканале NewsOne.

Появились данные о переброске Су-57 в Сирию

Прибытие российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию инициировано главкомом ВКС Сергеем Суровикиным, вероятно, для того, чтобы ускорить запуск этих машин в серийное производство, сообщили источники.

Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова

82-летний артист не сможет вернуться на сцену. Его организм серьезно истощен болезнью.