Сдерживать «агрессию России» будет «украинский Бонапарт»

Украина официально отказывается от термина «Антитеррористическая операция» по отношению к гражданской войне в Донбассе. Отныне это операция по «сдерживанию вооруженной агрессии РФ». Силы «сдерживания» возглавит, скорее всего, генерал, в свое время принимавший российскую присягу. Что это за человек и почему его так любит Петр Порошенко

«В этом законе мы квалифицируем Россию как государство-агрессор. Определенно, что именно Россия оккупировала наши территории», — заявил Порошенко. Во вторник, 20 февраля, Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», более известный как закон о реинтеграции Донбасса. Дата была выбрана не случайно: на Украине по какой-то только там известной причине именно 20 февраля считается «началом российской агрессии». Именно этой даты почти месяц ожидал Порошенко, чтобы красиво подписать «Закон о реинтеграции».

Это словесное изменение критериев и стало основанием для реорганизации военной структуры ВСУ на Донбассе. Теперь уже законодательно, на уровне официально прописанной терминологии Украина на Донбассе не проводит некую «антитеррористическую операцию» против «сепаратистов» и «террористов», а отражает «агрессию России». А местные жители, которые уже успели привыкнут к термину «сепаратисты», теперь должны будут выучивать слово «коллаборационист».

Говоря об «антитеррористической операции» на Донбассе, Порошенко отметил, что благодаря именно ей удалось «сдержать агрессора», не дать ему «откусить» большие территории. Президент Украины также отметил, что нынешний формат АТО, без сомнений, «смог бы освободить весь Донбасс», если бы к террористам в этом случае «молниеносно на помощь не пришли дополнительные подразделения ВС РФ».

И потому новый закон, с киевской точки зрения, фиксирует состояние войны с Россией, хотя формальное ее нет, и даже дипломатические отношения между двумя странами не разорваны. Но Порошенко считает, что закон дает Киеву право применять необходимые силы и средства для противодействия тем действиям со стороны России, которые украинские власти называют агрессией.

Изменение терминологии повлекло за собой и изменение военные, хотя пока тоже на уровне слов. «Этот закон фиксирует наше право на самооборону согласно 51 статьи Устава ООН . Уверен, что ведущая роль для отпора агрессии ложится на плечи ВСУ. Поэтому Степану Тимофеевичу (Полтораку, министру обороны — ВЗГЛЯД) и Виктору Николаевичу (Муженко, главе Генштаба — ВЗГЛЯД) у меня будет поручение, — я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложение относительно положения об объединении в оперативный штаб», — заявил Порошенко в твиттере. В кратчайшие сроки — это до 1 апреля.

На первом этапе организационные изменения выглядят следующим образом. Всякого рода гражданские, гражданско-военные и полицейские структуры Украины на Донбассе утрачивают свои административные права и функции, а власть в регионе полностью переходит к военным.

Стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, «отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ» отныне осуществляет исключительно Генштаб ВСУ. Для руководства такими мероприятиями непосредственно на территории Донецкой и Луганской областей (по-нашему — ДЛНР) создается Объединенный оперативный штаб ВСУ. Все вооруженные люди, силы и средства в регионе отныне будут называться Объединенными силами. А руководить всем этим теперь будет командующий Объединенными силами, который назначается президентом по представлению начальника Генерального штаба ВСУ.

Все эти организационно-структурные пертурбации выглядят на первый взгляд разумными. Войска «в зоне АТО» хронически страдают от отсутствия единообразия в командовании, разгильдяйства и самостоятельности отдельно взятых командиров. В теории создание «объединенного командования» должно пойти на пользу. Но не факт, что реформа приведет к улучшению положения в ВСУ. Генштаб ВСУ — очень запутанная и сложная вещь в себе, многие его функции дублируются аппаратом Минобороны , что приводит к аппаратным играм и нездоровой конкуренции. Как в такой ситуации новый командующий Объединенными силами будет себя чувствовать — еще большой вопрос.

Нет пока и определенности с кандидатами на эту должность — хотя некоторые предположения можно сделать. Сейчас «командующим АТО» трудится генерал-лейтенант Михаил Забродский , командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Он «ветеран АТО» с первых дней боевых действий. Он же считается и фаворитом Порошенко, «украинским Бонапартом». Именно под его командованием 95-я отдельная аэромобильная бригада в свое время блокировала Славянск и Краматорск, захватила гору Карачун — господствующую над Славянском позицию, что в итоге и привело к оставлению города группой Стрелкова. Затем 95-я оамбр отправилась в рейд по всей территории Донбасса: от Донбасса до берега Азовского моря у Мариуполя, а затем обратно в Краматорск через Луганск.

Это самая мифологизированная на Украине военная история последних лет, страшнее «киборгов» в аэропорту Донецка. Нанятые американские пиарщики сняли пропагандистский документальный фильм, в котором объявили, что 95-я бригада совершила самый длинный в истории Европы рейд по тылам противника — аж 470 километров. На премьере фильма присутствовал Порошенко, а Забродский получил Героя Украины, орден Хмельницкого и генерал-майора в 42 года (сейчас он генерал-лейтенант) и в конце концов стал командующим всеми десантными войсками ВСУ. В «пантеоне хероев» выжившие из 95-ой бригады заняли почетное второе место после пресловутых «кибогов».

На деле с «великим треком» все было проще. Согласно документам ГШ ВСУ, перед отдельными батальонами 95-ой аэромобильной и 30-ой мотострелковой бригад была поставлена задача — «организация коридора» между пунктами Степановка-Красный Луч-Красная Поляна-Лутугино, то есть пробиться к «оборонительному району» — «Луганский аэропорт», тогда окруженному ополченцами. Но, видимо, ГШ ВСУ, поспешив доложить главнокомандующему Порошенко о наметившемся успехе, и решив, что с Красным Лучом все уже решено, поскольку части 30 омбр город уже обошли, и собственно до Лутугино — ключевого транспортного узла — рукой подать, бросили 95-ую бригаду в новую авантюру. Бригаде была поставлена неясная цель — осуществить рывок от Красного Луча до Дебальцево.

Наличных резервов не было, 30-я бригада уперлась в Красный Луч, и контролировать 50-километровый коридор один потрепанный десантный батальон не мог. В результате батальон 95-ой бригады просто рванул на юг по никем не контролируемый территории, пытаясь элементарно спастись от окружения. Так он носился по Донбассу две недели, пока не пробился назад, потеряв 60% техники и не выполнив боевую задачу. Но им, можно сказать, повезло: мотаясь по тылам, они избежали попадания в Иловайск.

В результате молодой и перспективный генерал Забродский быстро превратился в фаворита президента Порошенко, а командование «силами АТО» передало в его руки самую крупную и дееспособную группировку ВСУ. При этом Забродский как никто другой принялся прессовать добрбаты, что полностью соответствовало именно политической позиции Порошенко, который в тот момент пытался избавиться от ставших опасными для его власти националистов. Организационно же Забродский разделил командование «донецкого направления» на два фланга — луганский и мариупольский и добился возвращения на фронт десантных частей — 25-ой овдбр и 79-ой десантной-штурмовой бригады.

У него есть, правда, крупный недостаток: он окончил инженерно-космическую Академию имени Можайского в Санкт-Петербурге и почти пять лет служил по контракту в российской армии, после чего вернулся в родной Днепропетровск.

Но при президенте Ющенко и министре обороны Гриценко Забродский был отправлен на учебу в США в Колледж командования армии с должности командира взвода. А это само по себе свидетельствует о его лояльности националистическому режиму на Украине и как эпизод практики «выращивания кадров на вырост». Кроме того, он принимал российскую присягу, то есть по сути дела — дезертир и к тому же обвиняется российским Следственным комитетом за организацию обстрелов жилых районов Славянска. Потому в случае чего, перебежать на российскую сторону он уже не сможет. Таким образом, Порошенко получил себе «личного генерала». Некоторое время даже ходили слухи, что президент Украины готовит Заброцкого на роль военного «диктатора», а его назначение в ноябре прошлого года на должность «командующего АТО» посчитали первым шагом в этом направлении.

Министр обороны Полторак почти наверняка будет противиться назначению Забродского на должность командующего Объединенными силами, поскольку это дает фавориту Порошенко почти диктаторские функции на Востоке. Как они выкрутятся из этой непростой кадровой ситуации — покажет месяц март, но уже сейчас понятно, что административная трансформация военного командования ВСУ на Донбассе подгоняется не под переговоры, а под войну.