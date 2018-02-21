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Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ
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Раскрыт гонорар «украинского политолога» в российских ток-шоу 

Lenta.ru 50 минут назад
Журналист Анатолий Шарий обнародовал гонорар «украинского гостя» большинства российских шоу. Украинский публицист и видеоблогер опубликовал на своей странице ВКонтакте фотографию монитора, где были выведены гонорары участников неназванного ток-шоу.
В том числе там был указан гонорар Вячеслава Ковтуна. Согласно данным Шария, Ковтун является политологом, директором Центра исследования общественных процессов «Эксперт». Его гонорар за три часа съемки составляет 25 тысяч рублей.
Пост сопровождается ироническим комментарием журналиста, передразнивающим возможный комментарий самого Ковтуна:
«Я — дурачок, петрушка, задача которого быть униженным, оскорбленным, я — повод для шуток, я даю возможность всем ведущим почувствовать себя умными и сильными, унижая меня. Я на все согласен за 25000 рублей за 3 часа».
Также Шарий отметил, что «этого украинца» никогда не трогали украинские «радикалы».
Ранее в СМИ уже появлялась информация сообщал, что ежемесячный доход украинского политолога Ковтуна и американского журналиста Бома может достигать одного миллиона рублей. Оба они являются частыми гостями политических ток-шоу на российских телеканалах.
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