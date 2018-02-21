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Саакашвили пообещал носить «передачки» Порошенко
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Саакашвили пообещал носить «передачки» Порошенко 

Рамблер 6 часов назад
Михаил Саакашвили пообещал скоро вернуться «домой в Украину». Такое заявление опальный политик сделал в своем Facebook в ответ на решение Государственной пограничной службы Украины о запрете въезда на территорию страны.
>> Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года
По мнению Саакашвили, это решение принял президент Порошенко, который «обезумел от страха».
«Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года», — написал Саакашвили.
Экс-губернатор Одесской области предрек скорый конец власти Порошенко и пообещал вернуться «домой в Украину» гораздо раньше, чем через три года.
«Они думают, Саакашвили — двигатель народного протеста и таким образом они избавятся от народного негодования. Очередная глупая ошибка. Люди раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти. А Саакашвили — всего лишь один из миллионов таких недовольных. Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный», — пишет политик.
 Ещё 37 источников 
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