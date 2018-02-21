Саакашвили пообещал носить «передачки» Порошенко

Михаил Саакашвили пообещал скоро вернуться «домой в Украину». Такое заявление опальный политик сделал в своем Facebook в ответ на решение Государственной пограничной службы Украины о запрете въезда на территорию страны.

По мнению Саакашвили, это решение принял президент Порошенко, который «обезумел от страха».

«Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года», — написал Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области предрек скорый конец власти Порошенко и пообещал вернуться «домой в Украину» гораздо раньше, чем через три года.