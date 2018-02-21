Последствия боев в дебальцевском котле показали на видео

В Сети появилось видео, снятое ополченцами ДНР после боев в районе Дебальцево в феврале 2015 года. Ролик опубликован на Telegram-канале WarGonzo, передает Lenta.ru

На видео заметны многочисленные следы от снарядов по дороге к селу Логвиново и несколько подбитых танков.

Ранее на YouTube было опубликовано видео , в котором запечатлена разгромленная в боях украинская бронетехника, возведенные ВСУ укрепления, окопы, брошенное оружие и боеприпасы.

Дебальцевский котел — одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе, произошедшее в феврале 2015 года. По различным данным, в Дебальцевском котле оказались заблокированы от 3 до 8 тысяч украинских силовиков. По данным Минобороны Украины, в ходе операции погибли 66 военных. В ДНР заявляли о 3 тысячах погибших в Дебальцеве силовиков.