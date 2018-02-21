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Цыгане пожаловались на попытки изгнания из Франкфурта
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Цыгане-бомжи пожаловались на попытки изгнания из Франкфурта 

Lenta.ru 21 февраля 2018
Фото: Reuters
Власти германского Франкфурта проводят политику преследования нищих цыган. Такое заявление сделала Ассоциация поддержки рома, передает The Local.
В организации считают, что чиновники намерены полностью «изгнать бездомных цыганских мигрантов из Франкфурта». В качестве примера приводятся «бесчеловечные действия» сотрудников управление общественного порядка города в отношении двух женщин из Румынии, подвергающихся на родине преследованиям и страдающих от нищеты.
Как утверждают в ассоциации, цыганки сидели на улице с табличкой и просили милостыню, когда их заметили чиновники. Во время разбирательства они проставили в паспортах женщин печать «пойманы во время агрессивного попрошайничества», чем незаконно аннулировали документы.
«Такое поведение отображает скандально высокий уровень изоляции и клеймления. Женщин будут осуждать каждый раз, когда проверяются их документы», — подчеркнули в ассоциации. В управлении же пояснили, что сотрудникам управления общественного порядка не разрешается ставить печати в паспорта, и провинившемуся указали на ошибку.
Ранее в феврале пенсионер с гражданством России и Германии ранил ножом трех мигрантов во время драки в немецком Хайльбронне. Мотивом считают ксенофобию: своими действиями он якобы хотел подать сигнал властям о несогласии с нынешней политикой приема беженцев.
До этого основатель одной из ассоциаций помощи беженцам в Германии рассказала, что мигранты-мусульмане угрожают привычному образу жизни немцев.
В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Только за год в страну прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из североафриканских и ближневосточных стран.
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