Допрос Порошенко прекратили после неожиданного вопроса

Оболонский районный суд Киева, где рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича , досрочно прекратил допрос президента Украины Петра Порошенко , сославшись на некорректные вопросы стороны защиты. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ. Допрос Петра Порошенко проходил по видеосвязи.

«Защитники умышленно ставят вопросы, не касающиеся данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить ваш допрос, поблагодарить за то, что отнеслись ответственно к повестке, которую суд направил вам на прошлой неделе», — сказал судья.

Как сообщает «Украинская правда», сторона защиты спрашивала президента об отдыхе на Мальдивах.