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Умер известный проповедник Билли Грэм
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Американский проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AFP
Известный христианский проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет, сообщил телеканал Fox News.
Грэм считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей США. Он известен массовыми проповедями и кампаниями по всему миру. Грэм также был неформальным советником ряда президентов США.
Грэм считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей США. Он известен массовыми проповедями и кампаниями по всему миру. Грэм также был неформальным советником ряда президентов США.
Грэм был пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшего объединения баптистов, но обращался ко всем христианам с требованием "принять Иисуса Христа своим личным спасителем". По утверждению организации Грэма, на этот призыв откликнулись 3,2 миллиона человек, а общая аудитория Грэма за десятилетия проповедей превысила 2 миллиарда.
Грэм руководил рядом христианских СМИ и проповеднических организаций и регулярно входил в списки наиболее влиятельных и популярных людей в США.
Он неоднократно приезжал с проповедями в Россию и другие страны бывшего СССР.
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