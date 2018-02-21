Поляки захотели свой холокост

Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селин поддержал идею построить в стране музей полокоста (по аналогии с холокостом), который рассказывал бы о массовых убийствах поляков. Об этом сообщает Reuters.

С предложением создать такой музей выступил польский писатель Марек Кочан. «Предлагают быстро построить музей полокоста, документирующий действия, направленные на уничтожение польского народа», — написал Кочан в колонке для газеты Rzeczpospolita. По его мнению, главные экспозиции музея должны быть посвящены событиям Второй мировой, а также польской операции НКВД в Советском Союзе.

Как полагает Селин, «судьба поляков во время Второй мировой заслуживает того, чтобы рассказать о ней в музее». «Достаточно зачитать официальные немецкие документы времен Гитлера, чтобы узнать, что после евреев, которых хотели стереть с лица Европы следующей целью были славянские народы, особенно поляки», — приводит Reuters слова чиновника.

Руководитель канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик 19 февраля назвал евреев причастными к нацистским преступлениям Второй мировой войны. До него об этом сказал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

В январе в Польше приняли закон об уголовной ответственности за заявления об ответственности поляков за преступления нацистской Германии и геноциду евреев.