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Поляки захотели свой холокост
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Поляки захотели свой холокост 

Lenta.ru 21 февраля 2018
Фото: Artur Widak / Globallookpress.com
Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селин поддержал идею построить в стране музей полокоста (по аналогии с холокостом), который рассказывал бы о массовых убийствах поляков. Об этом сообщает Reuters.
С предложением создать такой музей выступил польский писатель Марек Кочан. «Предлагают быстро построить музей полокоста, документирующий действия, направленные на уничтожение польского народа», — написал Кочан в колонке для газеты Rzeczpospolita. По его мнению, главные экспозиции музея должны быть посвящены событиям Второй мировой, а также польской операции НКВД в Советском Союзе.
Как полагает Селин, «судьба поляков во время Второй мировой заслуживает того, чтобы рассказать о ней в музее». «Достаточно зачитать официальные немецкие документы времен Гитлера, чтобы узнать, что после евреев, которых хотели стереть с лица Европы следующей целью были славянские народы, особенно поляки», — приводит Reuters слова чиновника.
Руководитель канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик 19 февраля назвал евреев причастными к нацистским преступлениям Второй мировой войны. До него об этом сказал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
В январе в Польше приняли закон об уголовной ответственности за заявления об ответственности поляков за преступления нацистской Германии и геноциду евреев.
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