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Женщин заставляли раздеться перед допросом Порошенко
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Всех женщин на входе в суд перед допросом Порошенко заставили раздеться 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Перед заседанием Оболонского суда Киева, на котором проводили допрос президента Украины Петра Порошенко, всех женщин просили не только показать содержимое сумок, но и практически полностью раздеваться.
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Такому досмотру подверглись в том числе журналистки, при этом женщины-полицейские не объясняли причины такого внешнего досмотра. Также в здании суда возле туалета дежурила женщина-полицейский, как и в помещении суда, передает УНИАН.
На входе в суд у всех женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Именно так обнаружили активистку Femen, которую забрали в райотдел полиции. Более того, всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться — снимать свитера, рубашки и платья.
Также девушек внимательно осматривали в пустой комнате перед входом в зал заседаний.
Предполагается, что таким образом полицейские ищут сообщниц Femen.
Журналистка проекта «Схемы: коррупция в деталях» Валерия Егошина на своей странице в Facebook рассказала о таком досмотре, приведя диалог с сотрудниками полиции. На вопрос, зачем нужно ее осматривать, полицейские ответили, что им нужно убедиться, что на ней есть одежда.
«У женского рода есть такой предмет, как две сиськи», — пояснили причину осмотра полицейские.
Напомним, допрос Порошенко был прерван судьей после того, как его спросили о зимнем отдыхе на Мальдивах. В зал заседаний пыталась пройти активистка Femen.
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