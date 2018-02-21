Женщин заставляли раздеться перед допросом Порошенко

Всех женщин на входе в суд перед допросом Порошенко заставили раздеться

Перед заседанием Оболонского суда Киева, на котором проводили допрос президента Украины Петра Порошенко, всех женщин просили не только показать содержимое сумок, но и практически полностью раздеваться.

Такому досмотру подверглись в том числе журналистки, при этом женщины-полицейские не объясняли причины такого внешнего досмотра. Также в здании суда возле туалета дежурила женщина-полицейский, как и в помещении суда, передает УНИАН.

На входе в суд у всех женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Именно так обнаружили активистку Femen, которую забрали в райотдел полиции. Более того, всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться — снимать свитера, рубашки и платья.

Также девушек внимательно осматривали в пустой комнате перед входом в зал заседаний.

Предполагается, что таким образом полицейские ищут сообщниц Femen.

Журналистка проекта «Схемы: коррупция в деталях» Валерия Егошина на своей странице в Facebook рассказала о таком досмотре, приведя диалог с сотрудниками полиции. На вопрос, зачем нужно ее осматривать, полицейские ответили, что им нужно убедиться, что на ней есть одежда.

«У женского рода есть такой предмет, как две сиськи», — пояснили причину осмотра полицейские.

Напомним, допрос Порошенко был прерван судьей после того, как его спросили о зимнем отдыхе на Мальдивах. В зал заседаний пыталась пройти активистка Femen.