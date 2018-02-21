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В сети поглумились над «дерьмовой» презентацией Пентагона
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В сети поглумились над «дерьмовой» презентацией Пентагона в Power Point 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Internet Archive
Портал Motherboard обнаружил в архиве интернета на презентации Пентагона, сделанные в Power Point. Автор ресурса Мэтью Голт (Matthew Gault) отмечает, что трудно найти что-то более ужасное.
Журналист отмечает, что Пентагон — это не только военный мозг Америки, но обширный бюрократический аппарат, заполненный менеджерами среднего звена, которые готовят много презентаций.
«Никто так дерьмово не делает презентации в PowerPoint, как американские военные», — сделал вывод журналист Motherboard, ознакомившись со слайдами. По его наблюдению, презентации Пентагона — это сплав «высоких технологий, кровавых войн и банальнейшей графики».
Голт обратил внимание на то, что военное ведомство нарушает буквально все правила грамотной презентации. Особенно сильно страдает визуализация.
Internet Archive
Internet Archive
Internet Archive
Internet Archive
Internet Archive
Internet Archive
Впрочем, гораздо интереснее содержание презентаций, продолжает автор. На одном из слайдов повествуется об обилии просторечных названий ЛСД, на другом сотрудникам Пентагона демонстрируют, как поступать с птицами, которые врезаются в военные самолеты.
Больше слайдов от военных можно найти на разделе Military Industrial Powerpoint Complex на сайте archive.org, хранящем архивные файлы интернета.
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