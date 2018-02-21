Обнародованы новые данные о самолете Качиньского

К самолету Качиньского перед вылетом имели доступ много людей, пишут СМИ

Камеры наблюдения зафиксировали бесконтрольный доступ большого количества людей перед вылетом к польскому самолету Ту-154. разбившемуся под Смоленском в апреле 2010 года, сообщает издание "Gazeta Polska".

По данным газеты, комиссия по расследованию причин авиакатастрофы сделает доклад, "касающийся записей с камер наблюдения в ночь перед вылетом Ту-154 № 101 в Смоленск".

Сообщается, что камеры наблюдения аэропорта "зафиксировали нарушения в работе Бюро охраны правительства, а также лиц, осуществляющих неустановленные действия на левом крыле самолета". Поясняется, что "камеры зафиксировали, что к самолету перед вылетом имели доступ большое количество людей без видимого надзора Бюро охраны правительства".

По данным газеты, на записи из военного аэропорта Варшава-Окенце "виден свет фонарика, но слишком темно, а камеры стоит слишком далеко, чтобы можно было разглядеть лица людей, находящихся у левого крыла Ту-154".

"По мнению опытного авиамеханика, с которым имела дело комиссия, никто из обслуживающего персонала или экипажа не мог ничего делать так долго на этом элементе машины, либо же произошла серьезная техническая проблема, но о подобном перед вылетом не сообщалось", — говорится в сообщении. Кроме того, на записи видно, что проверка самолета перед вылетом в Смоленск носит "обычный характер". Также камеры зафиксировали встречу командира воздушного судна капитана Аркадиуша Протасюка с командующим ВВС генералом Анджеем Бласиком. "Это трехсекундный стандартный доклад о готовности к полету", — говорится в сообщении. По данным еженедельника, "незадолго до пяти часов утра на протяжении около 15 минут запись зарегистрировала, как неизвестные люди совершают каких-то действий с той части крыла, где по утверждению смоленской комиссии произошла серия взрывов".

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.