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Назван самый перспективный город Европы
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Назван самый перспективный город Европы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва названа наиболее привлекательным с точки зрения инвесторов городом Восточной Европы и шестым по привлекательности городом в Европе в целом. Первое место заняла Лондон. При составлении рейтинга компания Financial Times FDi Intelligence (входит в Financial Times Group) оценивала города с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года.
Список «городов будущего» всей Европы не первый год возглавляет Лондон. Также в пятерку вошли Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен. В топ-5 самых инвестиционно привлекательных городов Восточной Европы, помимо Москвы, включены Варшава, Бухарест, Прага и Братислава.
Компания при составлении рейтинга оценивала города по более чем 100 критериям — среди них валовой внутренний продукт городов, продолжительность жизни, количество жителей с высшим образованием, развитие дорожной и железнодорожной инфраструктуры, доступность аренды офисных помещений, интернета и многие другие показателей. По оценке компании, российская столица заняла второе место по качеству жизни, пятое место среди городов, дружелюбных для бизнеса, и шестое — по экономическому потенциалу.
Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов, «Москва продолжает подтверждать статус лучшего города для инвестиций в мировом масштабе».
«В столице России инвесторы могут рассчитывать на простые и понятные правила запуска и реализации бизнес-проектов, многочисленные налоговые и иные льготы, разнообразие каналов сбыта, а также на все время увеличивающийся потребительский спрос», — отметил он.
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