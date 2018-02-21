Назван самый перспективный город Европы

Москва названа наиболее привлекательным с точки зрения инвесторов городом Восточной Европы и шестым по привлекательности городом в Европе в целом. Первое место заняла Лондон. При составлении рейтинга компания Financial Times FDi Intelligence (входит в Financial Times Group) оценивала города с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года.

Список «городов будущего» всей Европы не первый год возглавляет Лондон. Также в пятерку вошли Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен. В топ-5 самых инвестиционно привлекательных городов Восточной Европы, помимо Москвы, включены Варшава, Бухарест, Прага и Братислава.

Компания при составлении рейтинга оценивала города по более чем 100 критериям — среди них валовой внутренний продукт городов, продолжительность жизни, количество жителей с высшим образованием, развитие дорожной и железнодорожной инфраструктуры, доступность аренды офисных помещений, интернета и многие другие показателей. По оценке компании, российская столица заняла второе место по качеству жизни, пятое место среди городов, дружелюбных для бизнеса, и шестое — по экономическому потенциалу.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов , «Москва продолжает подтверждать статус лучшего города для инвестиций в мировом масштабе».