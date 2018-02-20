Наказание для пенсионеров, исход россиян из банков и другие события дня

Главные события вторника

Найдена замена запрещенным Украиной авиадвигателям

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, производящий Бе-200, ведет ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства, сообщил РИА Новости начальник бюро технической и аналитической информации предприятия Андрей Сальников

Допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Допинг-проба Б российского призера Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Александра Крушельницкого дала положительный результат, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

На Москву движется аномалия

На Москву надвигается арктический антициклон, который снизит ночную температуру до 25 градусов мороза, днем в столице ожидается от -4 до -16°С. Синоптики прогнозируют, что ночи на 22, 23 и 24 февраля станут самыми холодными за нынешнюю зиму.

Россияне массово забирают деньги из банков

Темпы, которыми россияне изымают вклады из банков, пугают. Люди испытывают что-то близкое к панике, причин которой они не могут рационально объяснить, но ощущают инстинктивно, что корабль идет ко дну.

Россияне довели зал до слез, но остались без медалей

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде в Пхёнчхане завершились так, как и было запланировано. А запланировано было не давать медалей россиянам Екатерине Бобровой Дмитрию Соловьёву . Победу одержали те, кто ради этого и вернулся в спорт.

Россияне сами себя оставили без пенсий

Ресурс для пенсионеров «Мои года» сообщил о почти шести миллионах россиян, лишившихся пенсионных накоплений в 2017 году.

Подмосковная барменша кулаком убила посетителя

public domain

В Коломне сотрудница кафе задержана за причинение смертельных ран посетителю. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Дерипаску заменят женщиной

«Русал» назначит главой компании финансового директора Александру Бурико, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Экс-барабанщик группы "Черный кофе" найден мертвым

Музыкант Сергей Черняков найден мертвым в Брянске, сообщает местный портал «Провинция».

А нас-то за что? США намерены ввести санкции против Германии

Уж вводить санкции так вводить. Если надо — то вообще против всех. Американский Минторг продемонстрировал, что в вопросах экономики у США нет ни союзников, ни противников. А есть только собственные интересы.

МИД назвал число пострадавших в Сирии россиян

Во время недавнего военного столкновения в Сирии пострадали несколько десятков россиян и граждан стран СНГ, заявили в МИД.

У игрока сборной Словении нашли допинг

Maddie Meyer/Getty Images

Сегодня, 20 февраля, на официальном сайте CAS появилось сообщение, что нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич сдал положительную допинг-пробу. В заявке на матч с Норвегией форварда, естественно, уже не оказалось.

Названа дата послания Путина Федеральному собранию