Ещё
Киев потребовал восстановить памятники в Польше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев потребовал восстановить разрушенные в Польше украинские памятники 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Reuters
Украина требует восстановить разрушенные в Польше украинские памятники. Об этом заявил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.
"На переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит", — написал он в Facebook.
По словам Вятровича, с 2014 по 2017 год в Польше было совершено 15 актов вандализма против украинских мест памяти, в том числе на могилах.
В 2017 году, по его данным, произошло четыре акта осквернения польских памятников на Украине. Однако, обратил внимание Вятрович, украинских вандалов осудили представители власти и общественно-политических сил, "все четыре места осквернения на Украине восстановлены", а в Польше этого не происходит. "Сначала оскверняли украинские памятники в Польше "неизвестные вандалы", затем ответственность за часть инцидентов взяли на себя некоторые общественные объединения", — отметил директор института. Однако, по его утверждению, "правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализма".
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин также упрекал польскую сторону в том, что она не осудила акты вандализма, совершенные против украинских памятников в Польше.
ТАСС: последние новости
Германские социал-демократы приступают к голосованию по коалиции с блоком Меркель СМИ: саммит G-20 в 2019 году пройдет в Осаке Эрдоган: Турция рассчитывает окружить Африн в ближайшие дни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне массово забирают деньги из банков296
Подмосковная барменша кулаком убила посетителя78
Найдена замена запрещенным Украиной авиадвигателям132
Экс-барабанщик группы «Черный кофе» найден мертвым8
Известный шансонье убит в Москве69
Видео
01:00
Экс-барабанщик группы «Черный кофе» найден мертвым
Происшествия Другое
00:00
Американская секретная ракета попала на видео
Оружие
02:02
Зюганов проверит недвижимость Грудинина
Политика Выборы 2018
02:43
Зюганов сообщил о провокации Грудинина
Политика
01:02
Поцелуй белухи и тренера растрогал Интернет
Общество
00:12
Ирину Шейк заподозрили в измене с братом
Шоу-бизнес
00:27
Порошенко рассказал о поездке в Крым
В мире Украина
03:56
Лавров рассказал о личности Чуркина
Политика
02:58
Евгению Симонову похитили по желанию Данелии
Шоу-бизнес
00:15
Проходка второго вертикального ствола началась на «Ржевской»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение