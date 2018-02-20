Киев потребовал восстановить памятники в Польше

Киев потребовал восстановить разрушенные в Польше украинские памятники

"На переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит", — написал он в Facebook. Украина требует восстановить разрушенные в Польше украинские памятники. Об этом заявил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович

По словам Вятровича, с 2014 по 2017 год в Польше было совершено 15 актов вандализма против украинских мест памяти, в том числе на могилах.

В 2017 году, по его данным, произошло четыре акта осквернения польских памятников на Украине. Однако, обратил внимание Вятрович, украинских вандалов осудили представители власти и общественно-политических сил, "все четыре места осквернения на Украине восстановлены", а в Польше этого не происходит. "Сначала оскверняли украинские памятники в Польше "неизвестные вандалы", затем ответственность за часть инцидентов взяли на себя некоторые общественные объединения", — отметил директор института. Однако, по его утверждению, "правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализма".