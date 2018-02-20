Тучность полицейских признали угрозой для Нью-Йорка

Сотрудники полиции Нью-Йорка являются самыми толстыми в США, чем подрывают безопасность как своих коллег, так и всего города. Об этом пишет New York Post.

О проблеме изданию рассказали сами стражи порядка. «Мы действительно тучнейший полицейский департамент в мире, — отметил сотрудник, много лет работающий на Манхэттене, в Бруклине и Бронксе. — Мы самые толстые в стране, потому что у нас нет требования оставаться в форме».

Некоторые стражи порядка в ужасе от того, что их коллеги в экстренных и физически сложных ситуациях не смогут оказать им поддержку. «Если у вас 130-килограммовый партнер, который не может быстро подняться пару пролетов по лестнице… Это опасно для всех», — заметил один из них. По словам другого, у некоторых полицейских вес избыточен настолько, что они даже не могут нормально пристегиваться в патрульных машинах, а чтобы поместиться, им нужно сильно отодвигать сиденье.

Еще один из патрульных вспомнил историю с полосой препятствий для желающих попасть в элитное антитеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка. Испытание быстро отменили, поскольку мало кто мог его пройти. В частности, там была стена высотой около 120 сантиметров, которую нужно было перелезть. Однако некоторые кандидаты были настолько не в форме, что просто обходили ее.

Как отмечается, полицейские департаменты по всей стране используют различные стимулы, в том числе денежные бонусы или дополнительные дни отпуска, чтобы сотрудники поддерживали себя в форме. В Нью-Йорке же физическая нагрузка обязательна для пожарных и сотрудников скорой помощи, они также постоянно проходят обследования, проверки слуха и зрения, их взвешивают. Тех, кто не соответствует официальным стандартам, временно отстраняют.

Ранее в феврале сообщалось, что в Таджикистане генерал-майор милиции похудел на 15 килограммов, чтобы не потерять свою должность после вступления в силу приказа об увольнении из органов толстых сотрудников.