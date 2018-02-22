Евросоюз осудил нападения на здание Россотрудничества в Киеве

«Такие действия неприемлемы. Мы ожидаем принятия мер по предотвращению повторения этих инцидентов, а также проведения расследования для выявления и преследования виновных», — заявили в ЕС. Евросоюз считает неприемлемыми нападения на здания Россотрудничества и российских банков в Киеве. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель ЕС.

«Альфа-Банка». 18 февраля украинские националисты во второй раз за два дня разгромили представительство Россотрудничества в Киеве. Погром устроили члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России), забросавшие здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Также пострадали находящиеся по соседству офисы «Сбербанка»

В тот же день Полиция Киева разорвала договор на охрану офиса Россотрудничества в «связи с форс-мажорными обстоятельствами».