Повторный удар по РФ, пьяный Порошенко и другие события дня

Главные события понедельника

Названа причина казуса на границе РФ и Украины

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) рассказала, почему возле границы с Россией у пункта пропуска «Гоптовка» наблюдается значительное скопление грузовиков на украинской стороне. Как сообщили в ведомстве, это связано с тем, что у контрольных служб России в пункте пропуска «Нехотеевка» вышло из строя оборудование для осмотра грузов.

Недоуменного военного летчика превратили в преступника

«Теперь каждый летчик, садясь в кабину, будет думать не о защите Отечества, а о том, что малейшая ошибка может привести его в тюрьму». Такими словами ветераны Морской авиации комментируют приговор летчику, повредившему во время посадки боевую машину. Эта, казалось бы, частная история обнажает куда более серьезные проблемы и судебной системы, и ВВС России.

Украина лишила Россию двигателей для Ан-148

Аршавин отказался спасать жену

В семье футболиста Андрея Аршавина сейчас непростые времена. Напомним, что экс-игрок «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин играет в казахстанском клубе «Кайрат». Его жена с детьми периодически прилетает к нему в Алма-Ату. Сейчас Андрей Аршавин с командой находится на сборах в Турции.

Пьяный Порошенко попал на видео

Журналистка Соня Кокшина показала видео, на котором, по её словам, президент Украины Пётр Порошенко запечатлён в нетрезвом состоянии. В ролике Порошенко в весьма приподнятом настроении выходит из лифта, пожимает руку журналисту и следует дальше. Кокшина отметила, что на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался кратко и якобы выглядел пьяным.

Америка готовит повторный удар по России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении россиян. По его словам, США уже «предприняли шаги в соответствии с CAATSA (закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“ — »Газета.Ru» ), которые предотвратили значительные оборонные сделки России».

Глава Якутии устроил дебош в самолете

На борту лайнера "Аэрофлота" , выполнявшего рейса Москва-Якутск, произошел инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова . Об этом сообщают якутские СМИ со ссылкой на внутренний отчет авиакомпании, ставший достоянием соцсетей.

WADA сорвало тренировку Загитовой

Российской фигуристке Алине Загитовой пришлось прервать официальную тренировку на ОИ-2018 по требованию допинг-офицера WADA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб команды фигуристов.

Россия нашла нового военного партнера

Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Ливаном, пишет «Эксперт» со ссылкой на журнал National Interest.

СМИ сообщили о смерти Сталлоне

19 февраля паблики во «ВКонтакте» и других соцсетях сообщили о смерти голливудского актера Сильвестра Сталлоне. В неподтвержденных сообщениях говорилось, что артист скончался из-за рака простаты. Новость оказалась фейком, однако прежде, чем это выяснилось, она широко разошлась по сети.