Повторный удар по РФ, пьяный Порошенко и другие события дня

Названа причина казуса на границе РФ и Украины
Госпогранслужба Украины (ГПСУ) рассказала, почему возле границы с Россией у пункта пропуска «Гоптовка» наблюдается значительное скопление грузовиков на украинской стороне. Как сообщили в ведомстве, это связано с тем, что у контрольных служб России в пункте пропуска «Нехотеевка» вышло из строя оборудование для осмотра грузов.
Недоуменного военного летчика превратили в преступника
«Теперь каждый летчик, садясь в кабину, будет думать не о защите Отечества, а о том, что малейшая ошибка может привести его в тюрьму». Такими словами ветераны Морской авиации комментируют приговор летчику, повредившему во время посадки боевую машину. Эта, казалось бы, частная история обнажает куда более серьезные проблемы и судебной системы, и ВВС России.
Украина лишила Россию двигателей для Ан-148
Замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров заявил, что в Россию не поставляют украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.
Аршавин отказался спасать жену
В семье футболиста Андрея Аршавина сейчас непростые времена. Напомним, что экс-игрок «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин играет в казахстанском клубе «Кайрат». Его жена с детьми периодически прилетает к нему в Алма-Ату. Сейчас Андрей Аршавин с командой находится на сборах в Турции.
Пьяный Порошенко попал на видео
Журналистка Соня Кокшина показала видео, на котором, по её словам, президент Украины Пётр Порошенко запечатлён в нетрезвом состоянии. В ролике Порошенко в весьма приподнятом настроении выходит из лифта, пожимает руку журналисту и следует дальше. Кокшина отметила, что на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался кратко и якобы выглядел пьяным.
Америка готовит повторный удар по России
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении россиян. По его словам, США уже «предприняли шаги в соответствии с CAATSA (закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“ — »Газета.Ru»), которые предотвратили значительные оборонные сделки России».
Глава Якутии устроил дебош в самолете
На борту лайнера "Аэрофлота", выполнявшего рейса Москва-Якутск, произошел инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова. Об этом сообщают якутские СМИ со ссылкой на внутренний отчет авиакомпании, ставший достоянием соцсетей.
WADA сорвало тренировку Загитовой
Российской фигуристке Алине Загитовой пришлось прервать официальную тренировку на ОИ-2018 по требованию допинг-офицера WADA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб команды фигуристов.
Россия нашла нового военного партнера
Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Ливаном, пишет «Эксперт» со ссылкой на журнал National Interest.
СМИ сообщили о смерти Сталлоне
19 февраля паблики во «ВКонтакте» и других соцсетях сообщили о смерти голливудского актера Сильвестра Сталлоне. В неподтвержденных сообщениях говорилось, что артист скончался из-за рака простаты. Новость оказалась фейком, однако прежде, чем это выяснилось, она широко разошлась по сети.