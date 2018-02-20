Над Львовом подняли бандеровский флаг

Во Львове флаг ОУН-УПА* впервые подняли наряду со знаменем Украины

Красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии " (ОУН-УПА*) впервые вывесили перед Львовским городским советом наряду с государственным флагом Украины, сообщает во вторник местное издание "Zaxid.net".

Ранее Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать в дни некоторых памятных дат наряду с государственным и красно-черный флаг ОУН-УПА*.

>> На Украине закончилась рабочая сила "В День памяти Героев Небесной Сотни (так называют тех, кто погиб на Майдане в феврале 2014 года — ред.) на флагштоке перед Львовским горсоветом во вторник, 20 февраля, впервые вывесили красно-черный флаг", — говорится в сообщении.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Сейчас на Украине проходят мероприятия по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.