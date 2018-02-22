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Госдеп «отреагировал» на закон о Донбассе
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В госдепе не комментируют закон о Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В госдепартаменте США пока не ознакомились с текстом закона о реинтеграции Донбасса, но считают, что власти Украины выполняют минские соглашения.
"Поскольку президент Порошенко только вчера подписал законопроект, мы не имели возможности ознакомиться с окончательным текстом закона и, следовательно, не можем комментировать (его) особенности на данном этапе", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы госдепартамента.
"Отмечу, что Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации в области безопасности на востоке Украины", — добавил он.
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ назвал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями", а принятие закона — свидетельством отказа от минских соглашений и готовности к силовому решению конфликта.
В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.
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