Обзор зарубежных СМИ: «Высшая мера для России»

«Высшая мера для России»

«Доказательства» существования кармы Руководитель Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Херман заявил Spiegel , что отсутствие у России золотых медалей на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане является для нее высшей и заслуженной «мерой наказания». По его словам, это «ударит» по российским спортсменам сильнее, чем невозможность услышать гимн и увидеть флаг своей страны. Между тем Херман призвал оказать на Россию «большее давление», запретив ей использовать флаг на церемонии закрытия Игр.

«Единственная жертва Крыма» Французское издание Slate сообщает, что карма существует, и приводит несколько примеров. Так, несколько недель назад актер Том Арнольд рассказал, что его коллега Хью Грант , с которым он близко сошелся на съемках фильма «Девять месяцев» в 1995 году, после окончания работы над картиной посмотрел на него «свысока» и назвал его «другом по шоу-бизнесу», но не более. В тот же день Гранта застукали с проституткой, разразился огромный скандал, а Арнольд стал первым, кому Грант позвонил в тот вечер ради поддержки. Кроме того, в течение нескольких последних недель ленты новостей пестрели «вирусными» роликами, например, с пешеходом, натыкающимся на столб после того, как он оскорбил автомобилиста, фанатом хоккея, посмеявшимся над травмой игрока, и следом получающего в лоб шайбой, и другими. Все это издание называет «доказательствами» существования кармы.

«Красная машина» как символ падения коммунизма Украинское издание «Корреспондент» назвало главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова «единственной жертвой Крыма». 15 февраля во время допроса по делу экс-президента Украины Виктора Януковича Турчинов, который с февраля по июнь 2014 года был исполняющим обязанности президента, сообщил, что подготовил в это время указ о введении военного положения, но не принял его из-за приближавшихся выборов. По словам автора публикации, Турчинов еще в 2014-м сделал ставку на победившего Петра Порошенко и добровольно стал «козлом отпущения» за «сдачу» Крыма России в обмен на «теплую должность» и «99 лет счастья». Журналист уверен, что, введи Турчинов военное положение, мир не признал бы крымского референдума, а Россия не смогла бы «безболезненно захватить» его. Кроме того, автор уверен, что через несколько месяцев Порошенко «не позволит» Турчинову поучаствовать в выборах президента Украины 2019 года, так как тот является человеком, «причастным к загадочной истории по сдаче Крыма».

Сбитый F-16 назвали "местью" за Су-25 Издание Ilta-Sanomat уверено, что поражение сборной СССР по хоккею, «красной машины», от Финляндии на Олимпиаде 1988 года, а особенно «поверженный вид» главного тренера команды Виктора Тихонова , были «символами неизбежных перемен» — падения коммунизма и конца холодной войны. По словам автора статьи, поражение «красной машины» было настолько удивительным, что, казалось, начался абсолютно новый период истории. Кроме того, журналист считает, что авторитарность таких «коммунистических» руководителей, как Тихонов, сама по себе стала одной из причин этого — «людям все это надоело, и Берлинская стена пала».

Иранский портал Farda назвал сбитый в Сирии израильский истребитель F-16 «местью» России. Издание напоминает, что Россия обещала «адекватно ответить» на падение своего Су-25, а мировые СМИ сообщали, что переносной зенитный ракетный комплекс, из которого самолет был сбит, мог попасть к террористам либо через США, либо через Израиль. Автор публикации уверен, что сбитый на минувших выходных F-16 был «косвенной местью» России, которая передала сирийским военным ЗРК С-200.