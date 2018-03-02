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Госдеп обвинил Сирию в разворовывании гуманитарной помощи
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Госдеп обвинил Сирию в разворовывании гуманитарной помощи в Восточной Гуте 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: SANA
Госдеп приветствует доставку помощи в Восточную Гуту, но обвиняет власти Сирии в ее разворовывании, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы приветствуем этот столь необходимый шаг вперед для народа Сирии", — написала Науэрт, процитировав сообщение ООН о доставке помощи. "Мы видели сообщения, что сирийский режим разворовывает помощь и крадет крайне необходимые лекарства и припасы. Сирия и Россия могут и должны положить этому конец!" — написала Науэрт.
Доставка гуманитарной помощи в осажденный сирийский анклав Восточная Гута в понедельник осуществлялась при непрекращающихся обстрелах в районе, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик отметил, что прибывшая из Дамаска колонна гуманитарной помощи доставила товары первой необходимости для 27 тысяч 500 человек. Это был первый конвой с 15 ноября 2017 года.
Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.
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