Госдеп обвинил Сирию в разворовывании гуманитарной помощи в Восточной Гуте

"Мы приветствуем этот столь необходимый шаг вперед для народа Сирии", — написала Науэрт, процитировав сообщение ООН о доставке помощи. "Мы видели сообщения, что сирийский режим разворовывает помощь и крадет крайне необходимые лекарства и припасы. Сирия и Россия могут и должны положить этому конец!" — написала Науэрт. Госдеп приветствует доставку помощи в Восточную Гуту, но обвиняет власти Сирии в ее разворовывании, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Доставка гуманитарной помощи в осажденный сирийский анклав Восточная Гута в понедельник осуществлялась при непрекращающихся обстрелах в районе, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

Дюжаррик отметил, что прибывшая из Дамаска колонна гуманитарной помощи доставила товары первой необходимости для 27 тысяч 500 человек. Это был первый конвой с 15 ноября 2017 года.