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Россиян предупредили о ЧП на Мальдивах
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Пока вы спали: «Огненный гром» против России

Ростуризм предупредил россиян о режиме ЧП на Мальдивах 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом говорится на сайте ведомства.
Туристам, которые уже находятся в стране, советуют не посещать столицу государства Мале.
"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, парламент Мальдив одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране, введенного 5 февраля президентом Мальдивской Республики, еще на 30 дней", — отмечается в сообщении.
Режим ЧП был объявлен в связи с политическим кризисом в стране.
Ростуризм также призвал туроператоров информировать своих клиентов о ситуации на Мальдивах.
Ранее сообщалось, что более 1500 россиян могут находиться на Мальдивах, где с 5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямен объявил режим чрезвычайного положения.
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