«Боевая Барби» рассказала об издевательствах

Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей. Прозвище "Боевая Барби" она получила после того, как пришла на службу на высоких каблуках, с накладными ресницами и розовым чемоданом. В 2005 году во время миссии в Ираке, длившейся семь месяцев, она обезоружила джихадиста и спасла жизнь пяти своим товарищам.
В 2009 году Ходж выиграла титул "Мисс Англия", однако это только усугубило конфликт с сослуживцами. В 2015 году она ушла из армии.
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