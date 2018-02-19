«Боевая Барби» рассказала об издевательствах в армии

Несмотря на то, что Ходж ушла из армии еще в 2015 году, она до сих пор подвергается сексистским нападкам от военнослужащих в интернете

7/8 Несмотря на то, что Ходж ушла из армии еще в 2015 году, она до сих пор подвергается сексистским нападкам от военнослужащих в интернете

Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей

6/8 Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей

Однажды в меня кинули банку из-под газировки. Я сдержалась, чтобы не расплакаться перед ними, но в своей комнате я просто разрыдалась", — вспоминает она. Начальство, узнав о происходящем, не стало проводить расследование

5/8 Однажды в меня кинули банку из-под газировки. Я сдержалась, чтобы не расплакаться перед ними, но в своей комнате я просто разрыдалась", — вспоминает она. Начальство, узнав о происходящем, не стало проводить расследование

Несколько раз на нее нападали в столовой

4/8 Несколько раз на нее нападали в столовой

Многие военнослужащие считали, что благодарность от руководства досталась ей только из-за того, что она "не мужчина"

2/8 Многие военнослужащие считали, что благодарность от руководства досталась ей только из-за того, что она "не мужчина"

Катрина Ходж рассказала, что травля со стороны сослуживцев началась после того, как она получила награду за участие в операции в Ираке

1/8 Катрина Ходж рассказала, что травля со стороны сослуживцев началась после того, как она получила награду за участие в операции в Ираке

Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей. Прозвище "Боевая Барби" она получила после того, как пришла на службу на высоких каблуках, с накладными ресницами и розовым чемоданом. В 2005 году во время миссии в Ираке, длившейся семь месяцев, она обезоружила джихадиста и спасла жизнь пяти своим товарищам.

В 2009 году Ходж выиграла титул "Мисс Англия", однако это только усугубило конфликт с сослуживцами. В 2015 году она ушла из армии.