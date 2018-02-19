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«Боевая Барби» рассказала об издевательствах
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«Боевая Барби» рассказала об издевательствах в армии 

Рамблер 5 часов назад
Обладательница титула «Мисс Англия — 2009» Катрина Ходж, служившая в армии Великобритании, рассказала о травле в военных подразделениях.
1/8  Катрина Ходж рассказала, что травля со стороны сослуживцев началась после того, как она получила награду за участие в операции в Ираке
Фото:
2/8  Многие военнослужащие считали, что благодарность от руководства досталась ей только из-за того, что она "не мужчина"
Фото:
3/8  Ходж рассказывает, что ей писали унизительные письма
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4/8  Несколько раз на нее нападали в столовой
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5/8  Однажды в меня кинули банку из-под газировки. Я сдержалась, чтобы не расплакаться перед ними, но в своей комнате я просто разрыдалась", — вспоминает она. Начальство, узнав о происходящем, не стало проводить расследование
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6/8  Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей
Фото:
7/8  Несмотря на то, что Ходж ушла из армии еще в 2015 году, она до сих пор подвергается сексистским нападкам от военнослужащих в интернете
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Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей. Прозвище "Боевая Барби" она получила после того, как пришла на службу на высоких каблуках, с накладными ресницами и розовым чемоданом. В 2005 году во время миссии в Ираке, длившейся семь месяцев, она обезоружила джихадиста и спасла жизнь пяти своим товарищам.
В 2009 году Ходж выиграла титул "Мисс Англия", однако это только усугубило конфликт с сослуживцами. В 2015 году она ушла из армии.
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