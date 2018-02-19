Ещё
Рабинович объяснил «страх» Запада перед Украиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабинович объяснил «страх» Запада перед Украиной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: лья Хохлов
Европа все больше боится Украину из-за ее неспособности соблюсти Минские соглашения. С таким заявлением выступил украинский предприниматель, депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина".
Депутат отметил важность Минских соглашений, добавив, что для них не существует альтернативы, и на Киев, по его мнению, будет оказываться давление, чтобы эти соглашения соблюдались.
Также Рабинович выразил мнение, что на Западе опасаются ситуации на Украине.
"Европейцы все больше и больше боятся Украину, все больше и больше боятся конфликтов — все хотят уже закончить. Американцам нужна дипломатическая победа. Мы не даем им ни одного, ни другого, ни третьего", — сказал он.
Кроме того, депутат предположил, что может случиться, если Киев будет продолжать пренебрегать Минскими соглашениями.
"Это кончится тем, что они начнут давить на нас иначе: они начнут снимать санкции, они начнут делать и то, и другое. Это всем понятно. Я не знаю, почему наши политики, если они такие еще остались, не могут в этом сложном процессе разобраться", — посетовал Рабинович.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
"Боевая Барби" рассказала об издевательствах в британской армии Министр обороны Германии назвала главную угрозу мировой стабильности СМИ: Бэннон более 20 часов отвечал на вопросы по "российскому делу"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне обрушили цены на iPhone X
Стало известно о состоянии раненых в Кизляре21
Украине пригрозили дефолтом242
Семья Олега Сорокина покинула Россию398
Сын Талькова: «Я поехал воевать в Луганск»104
Видео
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:51
В Дагестане мужчина обстрелял толпу на масленичных гуляниях
Происшествия
01:42
Галкина возмутило сжигание католического храма в Масленицу
Шоу-бизнес
00:41
Киев запретил въезд Водяному
В мире
02:50
«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене
Политика Украина
02:47
В Киеве закрыли несколько станций метро
Происшествия Украина
00:31
Компания опровергла данные СМИ о командире Ан-148
Происшествия
00:38
Россиянам пообещали морозы
Общество
03:12
Глава Нацразведки США поразился визитам русских
Политика
00:55
Под Киевом минивэн с детьми протаранил внедорожник
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение