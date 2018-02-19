Рабинович объяснил «страх» Запада перед Украиной

Европа все больше боится Украину из-за ее неспособности соблюсти Минские соглашения. С таким заявлением выступил украинский предприниматель, депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина".

Депутат отметил важность Минских соглашений, добавив, что для них не существует альтернативы, и на Киев, по его мнению, будет оказываться давление, чтобы эти соглашения соблюдались.

"Европейцы все больше и больше боятся Украину, все больше и больше боятся конфликтов — все хотят уже закончить. Американцам нужна дипломатическая победа. Мы не даем им ни одного, ни другого, ни третьего", — сказал он. Также Рабинович выразил мнение, что на Западе опасаются ситуации на Украине.

"Это кончится тем, что они начнут давить на нас иначе: они начнут снимать санкции, они начнут делать и то, и другое. Это всем понятно. Я не знаю, почему наши политики, если они такие еще остались, не могут в этом сложном процессе разобраться", — посетовал Рабинович. Кроме того, депутат предположил, что может случиться, если Киев будет продолжать пренебрегать Минскими соглашениями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.