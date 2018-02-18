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«Боевая Барби» рассказала об издевательствах в армии
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«Боевая Барби» рассказала об издевательствах в британской армии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Fotolia / Maksym Dragunov
Обладательница титула "Мисс Англия — 2009" Катрина Ходж, служившая в армии Великобритании, рассказала о травле в военных подразделениях. Ее историю приводит Mirror Online.
По словам девушки, сослуживцы начали издеваться над ней после того, как она получила награду за участие в операции в Ираке: многие военнослужащие считали, что благодарность от руководства досталась ей только из-за того, что она "не мужчина".
Ходж рассказывает, что ей писали унизительные письма. Несколько раз на нее нападали в столовой. "Однажды в меня кинули банку из-под газировки. Я сдержалась, чтобы не расплакаться перед ними, но в своей комнате я просто разрыдалась", — вспоминает она. Начальство, узнав о происходящем, не стало проводить расследование.
Катрина Ходж попала в британскую армию в возрасте 17 лет. Девушка служила в Королевском английском полку в городе Пирбрайт в графстве Суррей. Прозвище "Боевая Барби" она получила после того, как пришла на службу на высоких каблуках, с накладными ресницами и розовым чемоданом. В 2005 году во время миссии в Ираке, длившейся семь месяцев, она обезоружила джихадиста и спасла жизнь пяти своим товарищам.
В 2009 году Ходж выиграла титул "Мисс Англия", однако это только усугубило конфликт с сослуживцами. В 2015 году она ушла из армии. Ходж рассказывает, что даже сейчас она подвергается сексистским нападкам от военнослужащих в интернете.
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