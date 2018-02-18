Воевавшего за украинцев голландца подорвали в Сирии

Воевавшего за украинцев и курдов нациста из Голландии подорвали в Сирии

В Сирии убит гражданин Нидерландов, воевавший на стороне курдских формирований в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Источники канала утверждают, что Шурд Хеегер погиб 15 февраля в районе населенного пункта Бахра в результате атаки «шахид-мобиля» под управлением члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По другим данным, в тот день ИГ не проводило атаки смертников. Последнее задокументированное нападение с использованием «шахид-мобиля» было совершено 11 февраля в районе Бахры, в нем участвовали двое боевиков. Вероятно, 11 февраля голландец пострадал, а 15 февраля скончался от ран.

Хеегер ранее воевал в Донбассе в составе добровольческого батальона украинской армии. Известно, что он придерживался нацистских взглядов. Когда именно он покинул Украину и отправился в Сирию, не сообщается.

В феврале стало известно о гибели российских наемников в провинции Дейр-эз-Зор в результате удара авиации США по сирийским правительственным силам. Войска в районе населенного пункта Хишам атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. Они запросили поддержку с воздуха. Российский МИД подтвердил гибель пятерых человек.

14 февраля сообщалось, что попавшие под обстрел в Дейр-эз-Зоре наемники хотели отбить у курдов нефтяные и газовые месторождения. По словам источников в военных кругах, российское командование в Сирии сочло это «опасной самодеятельностью» и не дало разрешения на проведение операции.