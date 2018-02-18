Лукашенко назвал условие ввода белорусских миротворцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии. Об этом он заявил в воскресенье журналистам в ходе голосования на местных выборах.
"Если бы моей стране была поручена какая-то роль в урегулировании этого конфликта, я даже говорил президентам [Украины Петру] Порошенко и [России Владимиру] Путину, потому что многое от них зависит: не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем два президента договорятся", — заявил Лукашенко, комментируя процесс урегулирования кризиса в Донбассе и возможность отправки миссии ООН в регион.
По его словам, белорусские миротворцы готовы участвовать в миротворческой миссии, если будет соответствующая договоренность. Лукашенко отметил, что если договорятся, чтобы "ввести 10 тысяч белорусских вооруженных сил, мы их поставим на границе, где они скажут".
"Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь, — подчеркнул президент Белоруссии. — Вот наша позиция, честная и искренняя, в противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию".
Минск заинтересован в прекращении конфликта
По его словам, Белоруссия крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта на Украине.
"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт или война, не знаю, кто как это называет, чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", — сказал Лукашенко. По его словам, последствия этих событий отражаются и на Белоруссии, которая приняла около 160 тыс. украинцев. "Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", — отметил он.
Кроме того, после обострения ситуации на Украине в Белоруссию, по словам президента, хлынул поток оружия.
"Если кто-то думает, что это шутки или прибаутки, вы заблуждаетесь, — сказал президент. — После этого было принято решение усилить контроль на белорусско-украинской границе".
По его словам, это было сделано в ускоренном порядке, за три года.
"То, что сюда хлынуло оружие, — это уже очень большая проблема, — заявил Лукашенко. — И потом, это же и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие на нашу страну — вы же представляете, что там сегодня в Украине творится — а как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета?"
Лукашенко также подчеркнул, что отдельным государствам конфликт на Украине выгоден. "Они будут постоянно раздувать этот конфликт, чтобы было жарко в России и Белоруссии. Нам надо по уму поступить и прекратить этот конфликт. Вот, что главное", — сказал Лукашенко.
Миссия ООН
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад о необходимости размещения в Донбассе 24 тысяч миротворцев ООН, из них — 20 тысяч военных, 4 тысяч полицейских. В нем утверждается, что в этом случае конфликт на востоке Украины удастся урегулировать за 12 месяцев.
Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Путин напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.