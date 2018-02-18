Лукашенко назвал условие ввода белорусских миротворцев

Лукашенко заявил, что готов направить в Донбасс 10 тыс. белорусских миротворцев

"Если бы моей стране была поручена какая-то роль в урегулировании этого конфликта, я даже говорил президентам [Украины Петру] Порошенко и [России Владимиру] Путину, потому что многое от них зависит: не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем два президента договорятся", — заявил Лукашенко, комментируя процесс урегулирования кризиса в Донбассе и возможность отправки миссии ООН в регион. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии. Об этом он заявил в воскресенье журналистам в ходе голосования на местных выборах.

По его словам, белорусские миротворцы готовы участвовать в миротворческой миссии, если будет соответствующая договоренность. Лукашенко отметил, что если договорятся, чтобы "ввести 10 тысяч белорусских вооруженных сил, мы их поставим на границе, где они скажут".

"Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь, — подчеркнул президент Белоруссии. — Вот наша позиция, честная и искренняя, в противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию". Минск заинтересован в прекращении конфликта

По его словам, Белоруссия крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта на Украине.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт или война, не знаю, кто как это называет, чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", — сказал Лукашенко. По его словам, последствия этих событий отражаются и на Белоруссии, которая приняла около 160 тыс. украинцев. "Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", — отметил он.

Кроме того, после обострения ситуации на Украине в Белоруссию, по словам президента, хлынул поток оружия.

"Если кто-то думает, что это шутки или прибаутки, вы заблуждаетесь, — сказал президент. — После этого было принято решение усилить контроль на белорусско-украинской границе".

По его словам, это было сделано в ускоренном порядке, за три года.

"То, что сюда хлынуло оружие, — это уже очень большая проблема, — заявил Лукашенко. — И потом, это же и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие на нашу страну — вы же представляете, что там сегодня в Украине творится — а как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета?"

Лукашенко также подчеркнул, что отдельным государствам конфликт на Украине выгоден. "Они будут постоянно раздувать этот конфликт, чтобы было жарко в России и Белоруссии. Нам надо по уму поступить и прекратить этот конфликт. Вот, что главное", — сказал Лукашенко. Миссия ООН

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад о необходимости размещения в Донбассе 24 тысяч миротворцев ООН, из них — 20 тысяч военных, 4 тысяч полицейских. В нем утверждается, что в этом случае конфликт на востоке Украины удастся урегулировать за 12 месяцев.