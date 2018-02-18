Киев запретил въезд Водяному

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Водяного заподозрили в попытке дестабилизации Украины 

Lenta.ru 1 час назад
На Украину не пропустили российского байкера из клуба «Ночные Волки» по прозвищу Водяной. Об этом сообщается на сайте пограничной службы республики в воскресенье, 18 февраля.
«Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь», — отметили в ведомстве.
Мужчину подозревают в попытках дестабилизировать обстановку в стране. Теперь ему запрещен въезд на территорию Украины в течение трех лет.
Фамилия и имя байкера не уточняются, как и цель его визита.
Ранее в ноябре Служба безопасности Украины запретила взъезд в страну российскому комедийному актеру Федору Добронравову за то, что он поддержал присоединение Крыма и Украины и неоднократно посещал полуостров после этого. Сам актер заявляет, что не был там уже пять лет и надеется, что запрет снимут.
В черный список ли, которым запрещено пересекать украинскую границу, вошли уже полторы сотни российских знаменитостей. Из-за этих ограничений группе «Машина времени» прошлой осенью пришлось сменить клавишника перед гастролями.
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