Киев запретил въезд Водяному

Водяного заподозрили в попытке дестабилизации Украины

«Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь», — отметили в ведомстве. На Украину не пропустили российского байкера из клуба «Ночные Волки» по прозвищу Водяной. Об этом сообщается на сайте пограничной службы республики в воскресенье, 18 февраля.

Мужчину подозревают в попытках дестабилизировать обстановку в стране. Теперь ему запрещен въезд на территорию Украины в течение трех лет.

Фамилия и имя байкера не уточняются, как и цель его визита.

Ранее в ноябре Служба безопасности Украины запретила взъезд в страну российскому комедийному актеру Федору Добронравову за то, что он поддержал присоединение Крыма и Украины и неоднократно посещал полуостров после этого. Сам актер заявляет, что не был там уже пять лет и надеется, что запрет снимут.

В черный список ли, которым запрещено пересекать украинскую границу, вошли уже полторы сотни российских знаменитостей. Из-за этих ограничений группе «Машина времени» прошлой осенью пришлось сменить клавишника перед гастролями.