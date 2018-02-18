Швеция готова отправить миротворцев в Донбасс

Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Запад и Россия будут согласны. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист.
«Если мы увидим соответствующие условия, и если мы увидим, что эта миссия может помочь… тогда мы открыты для этого», — приводит его слова Deutsche Welle.
Как отмечается, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который в настоящий момент занимает пост советника украинского президента Петра Порошенко, предложил, чтобы Швеция, которая не является членом альянса, сыграла ведущую роль в миротворческой миссии в Донбассе.
Ранее Расмуссен заявил, что давление «заставит Россию продвинуться в вопросе миротворческой миссии» в Донбассе.