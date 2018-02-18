Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс

Швеция раздумывает об отправке войск к российской границе на Украине

Швеция может ввести войска на восток Украины для содействия ООН , сообщил министр обороны страны Петер Хультквист в интервью "Шведскому радио".

Заявление о том, что Швеция готова оказать содействие ООН в случае отправки миротворцев в Донбасс, Хультквист сделал в свете Мюнхенской конференции по безопасности.

На вопрос, видит ли он какую-либо опасность в том, что шведские солдаты будут оперировать рядом с российской границей, глава минобороны Швеции сказал, что пока не известно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция, а поэтому он "не хочет строить догадки".

Ранее президент России Владимир Путин высказался за отправку миротворцев ООН на восток Украины, однако он заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ . Украинские власти же настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Киев начал весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.