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Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс
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Швеция раздумывает об отправке войск к российской границе на Украине 

РИА Новости 18 февраля 2018
Фото: © AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Швеция может ввести войска на восток Украины для содействия ООН, сообщил министр обороны страны Петер Хультквист в интервью "Шведскому радио".
Заявление о том, что Швеция готова оказать содействие ООН в случае отправки миротворцев в Донбасс, Хультквист сделал в свете Мюнхенской конференции по безопасности.
На вопрос, видит ли он какую-либо опасность в том, что шведские солдаты будут оперировать рядом с российской границей, глава минобороны Швеции сказал, что пока не известно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция, а поэтому он "не хочет строить догадки".
Ранее президент России Владимир Путин высказался за отправку миротворцев ООН на восток Украины, однако он заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украинские власти же настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Киев начал весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.
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