Ещё
В Германию вместе с беженцами проникли терористы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть беженцев, которые прибыли в Германию, были террористами 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Среди беженцев, которые прибыли в ФРГ в 2015-2016 годах, были террористы, часть прибывших радикализировались уже в Германии, заявил действующий глава МВД ФРГ Томас де Мезьер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Когда пришла большая волна миграции в 2015-2016 годах, считалось, что террористов там будет мало, потому что они не захотят официально регистрироваться… Это была неправильная оценка, они приехали", — сказал де Мезьер, добавив, что "есть и беженцы, которые радикализировались уже здесь".
"Мы не должны быть наивными, хотя нельзя ставить под подозрение и всех беженцев подряд. Но нужно отказаться от представления, что терроризм будет вскоре окончательно побежден", — подчеркнул глава МВД.
РИА Новости: последние новости
Министр обороны Германии назвала главную угрозу мировой стабильности "Факиру фокус не удался": Пушков объяснил провальное выступление Порошенко В Киеве сторонники Саакашвили проведут марш за отставку Порошенко
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии назвали главную угрозу для мира57
«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене24
Появились подробности расстрела солдат ВСУ сослуживцами157
За неявку на выборы пригрозили геями на передержке23
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу61
Видео
02:33
Новый инцидент произошел в печально известном детсаду
Происшествия
00:57
Опубликовано видео испытаний арктического ЗРК «Тор-М2ДТ»
Армия Оружие
03:24
Ваенга показала последствия своей болезни
Шоу-бизнес
00:57
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую
Шоу-бизнес
03:32
Бузова «превзошла» себя
Шоу-бизнес
03:51
Австрия рассматривает «Северный поток-2» в позитивном ключе
В мире Европа
01:45
«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами
Шоу-бизнес
00:24
СК назвал новую причину трагедии в детском саду
Происшествия
01:01
Работу «летающего радара» показали изнутри
Армия Оружие
01:41
Хохочущая 93-летняя бабушка взорвала Сеть
Интернет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение