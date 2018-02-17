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НАТО призвало заполонить Донбасс миротворцами
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НАТО призвало заполонить Донбасс миротворцами до границы с Россией 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миротворческую миссию ООН на Украине стоит расширить на всю зону военного конфликта в Донбассе. Его слова передает РИА Новости в субботу, 17 февраля.
«Миротворцы ООН должны не только обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ, но присутствовать на всей территории, в том числе на российско-украинской границе», — сказал журналистам Столтенберг после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Какие именно страны могли бы стать членами миссии, генсек НАТО не уточнил, сказав, что этот вопрос не обсуждался.
Резолюцию о размещении миротворцев на Украине по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва 5 сентября 2017 года. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженными силами Украины.
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4 ноября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал, что Вашингтон попросил Киев «не представлять конкурирующую резолюцию», а «попробовать достичь согласия».
Позже президент России Владимир Путин заявлял, что миротворцев ООН нужно разместить не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также в других местах, где ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки, в частности, в рамках Специальной мониторинговой миссии.
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