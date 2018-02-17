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Порошенко встретился с Мэй в Мюнхене
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Порошенко встретился с Мэй в Мюнхене 

RT на русском 17 февраля 2018
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко встретился премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на мероприятии в Мюнхене. «Рад приятной встрече с Терезой Мэй», — написал он на своей странице в Twitter.
Отмечается, что Порошенко обсудил с Мэй вопрос развёртывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Ранее сообщалось, что президент Украины встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.
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