Во Франции умер.ветеран антифашистского Сопротивления Эбер

Ветеран антифашистского Сопротивления Жак Эбер умер во Франции на 98-м году жизни

Участник антифашистского Сопротивления и один из последних кавалеров французского ордена Освобождения Жак Эбер скончался во Франции на 98-м году жизни. Об этом сообщила в субботу администрация главы французского государства.

Президент республики Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье ветерана. Страна скорбит об этой утрате, отметил он. "Франция отдает дань памяти героям, сражавшимся за честь, достоинство и будущее родины", — подчеркнул французский лидер.

В ряды антифашистов Эбер вступил в 1940 году, поддержав призыв генерала Шарля де Голля к сопротивлению немецкой оккупации. В рядах "Сражающейся Франции" он участвовал в десантной операции в Нормандии летом 1944 года, освобождении Парижа и Страсбурга. Лейтенант Эбер оставался на фронте до окончания Второй мировой войны, был участником штурма ставки Гитлера в Баварских Альпах.

После войны он вернулся к профессии врача, возглавлял медицинские учреждения в Нормандии, а 1959 году был избран мэром Шербура. Этот пост он занимал в течение почти двух десятилетий, до 1977 года. Ветеран избирался также в состав Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

С уходом Жака Эбера число оставшихся в живых кавалеров ордена Освобождения сократилось до восьми человек. Эта боевая награда была учреждена генералом де Голлем в период Второй мировой войны, чтобы отмечать тех, кто проявил отвагу в борьбе за свободу Франции. Отличия удостоились пять городов, в том числе Париж, и 18 воинских формирований. Одной из воинских частей, удостоенных ордена Освобождения, стал французский авиаполк "Нормандия — Неман".

В личном качестве наградой были отмечены 1083 участника антифашистской борьбы, из них 271 — посмертно. После января 1946 года "в связи с достижением целей Освобождения" награждения орденом во Франции больше не производились.