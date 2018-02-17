Ультраправые в Токио потребовали от РФ вернуть Курилы

В Токио ультраправые силы организовали митинг у российского посольства

У здания посольства России в Токио проходит митинг ультраправых сил, сообщает корреспондент РИА Новости

Как рассказали агентству в полиции, митинг является разрешенным. Митингующие выкрикивали лозунги с требованием отдать "северные территории", как в Японии называют российские Южные Курилы. По приблизительным подсчетам, на митинг собралось около двух десятков человек.

В Японии болезненно восприняли проведение учений по противодействию незаконным вооруженным формированиям с участием 2 тысяч военных Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники на южных Курилах, в том числе на Кунашире.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Митинг ультраправых сил у российского посольства в Токио. 17 февраля 2018 года

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Япония надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.

Митинг ультраправых сил у российского посольства в Токио. 17 февраля 2018 года