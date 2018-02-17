Тереза Мэй призвала к тесному сотрудничеству

Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала, что Соединенное Королевство и после выхода из ЕС будет принимать самое активное участие в вопросах мировой безопасности, призвав к более тесному трансатлантическому сотрудничеству.
"Очевидно, что наши интересы в сфере безопасности не ограничиваются границами нашего континента. В сегодняшнем мире мы сталкиваемся с серьезными вызовами мировому порядку", — отметила Мэй. "Я думаю, что наша обязанность — это объединение и реинтеграция трансатлантического сотрудничества, чтобы мы смогли обеспечить коллективную безопасность и защитить наши общие ценности", — сказала она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы будем противостоять идеологии "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ТАСС), разрабатывать новый глобальный подход по вопросу иммиграции, обеспечивать выполнение иранского ядерного соглашения и противостоять враждебным действиям России, будь то на Украине, Западных Балканах или в киберпространстве", — добавила она.
"Те, кто угрожает нашей безопасности, больше всего желали бы видеть нас разрозненными. Им больше всего хотелось бы, чтобы мы погрязли в дебатах, касающихся механизмов или средств, еще перед тем, как предпринять наиболее практичные и эффективные действия, чтобы обеспечить безопасность нашего народа. Поэтому дайте нашему посланию прозвучать сегодня громко и четко: мы не позволим этому случиться. Мы обеспечим безопасность наших людей и сегодня, и в последующие годы", — заявила британский премьер.