Ещё
Тереза Мэй призвала к тесному сотрудничеству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский премьер призвала к более тесному трансатлантическому сотрудничеству 

ТАСС 17 февраля 2018
Фото: Reuters
Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала, что Соединенное Королевство и после выхода из ЕС будет принимать самое активное участие в вопросах мировой безопасности, призвав к более тесному трансатлантическому сотрудничеству.
"Очевидно, что наши интересы в сфере безопасности не ограничиваются границами нашего континента. В сегодняшнем мире мы сталкиваемся с серьезными вызовами мировому порядку", — отметила Мэй. "Я думаю, что наша обязанность — это объединение и реинтеграция трансатлантического сотрудничества, чтобы мы смогли обеспечить коллективную безопасность и защитить наши общие ценности", — сказала она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы будем противостоять идеологии "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ТАСС), разрабатывать новый глобальный подход по вопросу иммиграции, обеспечивать выполнение иранского ядерного соглашения и противостоять враждебным действиям России, будь то на Украине, Западных Балканах или в киберпространстве", — добавила она.
"Те, кто угрожает нашей безопасности, больше всего желали бы видеть нас разрозненными. Им больше всего хотелось бы, чтобы мы погрязли в дебатах, касающихся механизмов или средств, еще перед тем, как предпринять наиболее практичные и эффективные действия, чтобы обеспечить безопасность нашего народа. Поэтому дайте нашему посланию прозвучать сегодня громко и четко: мы не позволим этому случиться. Мы обеспечим безопасность наших людей и сегодня, и в последующие годы", — заявила британский премьер.
ТАСС: последние новости
NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод Макрон отменил визит на российский павильон книжной выставки в Париже из-за Скрипаля Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму217
Мясорубка в Гудаури34
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России214
Третья мировая война наступила для Климкина111
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение