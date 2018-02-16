Кот из офиса Мэй подрался с «коллегой» из МИДа

В Twitter обсуждают драку кота из офиса Терезы Мэй с «коллегой» из МИД

Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в пятницу в очередной раз подрался с котом из МИДа Палмерстоном — пользователи Twitter назвали пятничную сцену "метафорой Brexit", фотография лежащего на земле ошейника Ларри "разошлась" в соцсетях более четырех тысяч раз.

Кот Ларри считается "главным мышеловом" резиденции премьер-министров Великобритании и живет там уже семь лет, при этом мышей не ловит. С Палмерстоном, который мышей ловит исправно, Ларри дерется постоянно. Свидетелями драк обычно бывают журналисты местных телеканалов, допущенные до дежурств возле офиса британского премьера. Эти журналисты обычно и выкладывают "кошачьи" фото в интернет.

Пятничные снимки опубликовал журналист телеканала ITV Ник Дикстон.

"Драма на Даунинг-стрит этим утром — у кота Ларри лобовое столкновение с Палмерстоном из МИД", — подписал фотографию стоящих нос к носу котов Дикстон.

Позже стало ясно, что Ларри битву проиграл — ошейник валялся на земле в клочьях шерсти, и Дикстон это тоже сфотографировал.

Пользователи Twitter сочли события пятницы символичными. Хелен Макнот написала: "Это метафора нынешнего состояния британской политики". Журналист Лиз Джарвис поставила к репосту сообщения хэштег #BrexitMetaphor, его повторили сотни раз.

Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет — предшественник Ларри кот Хамфри отправился "на пенсию" в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра . У Ларри есть собственный Twitter-аккаунт, насчитывающий 166 тысяч подписчиков, у Палмерстона поклонников меньше — 61,9 тысячи.