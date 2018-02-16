Рывок России на ОИ, подорожание курортов и другие события дня

Россия завоевала 8-ю медаль Олимпиады
Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 5000 метров.
AP назвало цель погибших в Сирии российских наемников
РИА Новости
Российские наемники, погибшие в результате авиаударов 7 февраля при атаке на нефтяные поля «Коноко» в Сирии, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании «Евро Полис».
Россиянам пообещали ускорение роста зарплат
ТАСС
Численность безработных в РФ за два года сократится на 300 тысяч человек, что будет способствовать ускорению роста зарплат, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ.
Суд отклонил жалобу Собчак
РИА Новости
Действующий президент России Владимир Путин сможет принять участие в предстоящих в марте выборах. Соответствующее решение, как сообщает РИА Новости, принял Верховный суд, отклонив иск соперницы Путина Ксении Собчак.
Пилот Ан-148 учился в скандальном центре «ЧелАвиа»
Летчик Павел Семченко на своей странице в Facebook опроверг информацию о том, что у второго пилота разбившегося Ан-148 Сергея Гамбаряна не было профильного высшего образования.
В Турции разбился военный самолет
Reuters
Военный самолет рухнул в Турции, сообщает Hurriyet. По данным издания, катастрофа произошла в провинции Измир, когда воздушное судно выполняло тренировочный полет неподалеку от авиабазы Чигли.
Любимые направления россиян подорожали на 50%
РИА Новости
Туроператоры России все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам вместо чартерных. Об этом пишет "Коммерсантъ".
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Дальняя авиация получит «крыло-невидимку»
defence.ru
В рамках проекта по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в России решили создать летательный аппарат-«летающее крыло».
Украинцев не пускают в Польшу за отказ осуждать Бандеру
РИА Новости
Польские пограничники начали спрашивать у украинцев, планирующих получить право на проживание в Польше, про их отношение к Степану Бандере и "Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА).
Россия разгромила Словению на ОИ
Reuters
Сборная России по хоккею разгромила команду Словении со счетом 8:2 в матче олимпийского хоккейного турнира; Кирилл Капризов оформил хет-трик.