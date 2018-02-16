Рывок России на ОИ, подорожание курортов и другие события дня

Главные события пятницы

Россия завоевала 8-ю медаль Олимпиады

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 5000 метров.

AP назвало цель погибших в Сирии российских наемников

РИА Новости

Российские наемники, погибшие в результате авиаударов 7 февраля при атаке на нефтяные поля «Коноко» в Сирии, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании «Евро Полис».

Россиянам пообещали ускорение роста зарплат

ТАСС

Численность безработных в РФ за два года сократится на 300 тысяч человек, что будет способствовать ускорению роста зарплат, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ.

Суд отклонил жалобу Собчак

РИА Новости

Действующий президент России Владимир Путин сможет принять участие в предстоящих в марте выборах. Соответствующее решение, как сообщает РИА Новости, принял Верховный суд, отклонив иск соперницы Путина Ксении Собчак.

Пилот Ан-148 учился в скандальном центре «ЧелАвиа»

Летчик Павел Семченко на своей странице в Facebook опроверг информацию о том, что у второго пилота разбившегося Ан-148 Сергея Гамбаряна не было профильного высшего образования.

В Турции разбился военный самолет

Reuters

Военный самолет рухнул в Турции, сообщает Hurriyet. По данным издания, катастрофа произошла в провинции Измир, когда воздушное судно выполняло тренировочный полет неподалеку от авиабазы Чигли.

Любимые направления россиян подорожали на 50%

РИА Новости

Туроператоры России все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам вместо чартерных. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Читать далее Дальняя авиация получит «крыло-невидимку»

defence.ru

В рамках проекта по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в России решили создать летательный аппарат-«летающее крыло».

Украинцев не пускают в Польшу за отказ осуждать Бандеру

РИА Новости

Польские пограничники начали спрашивать у украинцев, планирующих получить право на проживание в Польше, про их отношение к Степану Бандере и "Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА).

Россия разгромила Словению на ОИ

Reuters

Сборная России по хоккею разгромила команду Словении со счетом 8:2 в матче олимпийского хоккейного турнира; Кирилл Капризов оформил хет-трик.