В Германии назвали главную угрозу для мира

Министр обороны Германии назвала главную угрозу мировой стабильности

Ничто так не угрожает мировой стабильности, как кибератаки, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNBC.

"Я думаю, что это кибератаки, потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ*… они используют киберпространство, чтобы бороться против нас", — заявила министр в ответ на вопрос о том, что является самой большой угрозой мировой стабильности.

Фон дер Ляйен считает, что обеспечение кибербезопасности станет главной задачей для правительств различных стран и компаний.

"Это десятилетие станет десятилетием улучшений в сфере кибербезопасности и управления информацией", — сказала глава минобороны ФРГ.

ИГ* — запрещена в РФ.