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В Германии назвали главную мировую угрозу
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Министр обороны Германии назвала главную угрозу мировой стабильности 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Ничто так не угрожает мировой стабильности, как кибератаки, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNBC.
"Я думаю, что это кибератаки, потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ*… они используют киберпространство, чтобы бороться против нас", — заявила министр в ответ на вопрос о том, что является самой большой угрозой мировой стабильности.
Фон дер Ляйен считает, что обеспечение кибербезопасности станет главной задачей для правительств различных стран и компаний.
"Это десятилетие станет десятилетием улучшений в сфере кибербезопасности и управления информацией", — сказала глава минобороны ФРГ.
ИГ* — запрещена в РФ.
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