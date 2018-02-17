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Австрия рассматривает «Северный поток-2» в позитивном ключе
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Канцлер Австрии заявил о позитивном восприятии проекта «Северный поток — 2» 

RT на русском 17 февраля 2018
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны рассматривают проект «Северный поток — 2» в позитивном ключе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы рассматриваем проект «Северный поток — 2» принципиально в очень позитивном ключе, что не означает, что не нужно принимать во внимание интересы и возражения некоторых партнёров в ЕС», — сказал он во время выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Курц также добавил, что странам Евросоюза необходимо выработать более тесный уровень сотрудничества, в том числе для того, чтобы иметь «общее позитивное видение будущего».
Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия придерживается правил и требований германских регуляторов при реализации проекта «Северный поток — 2».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал НСН рост экспорта российского газа.
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